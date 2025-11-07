Aktrises Dženiferas Anistones sirdī jauna mīlestība - kas ir hipnoterapeits Džims Kērtiss?
Pēc vairāku mēnešu minējumiem aktrise Dženifera Anistone ir apstiprinājusi, ka satiekas ar hipnoterapeitu Džimu Kērtisu — un tagad visi cenšas uzzināt vairāk par vīrieti, kurš iekarojis viņas sirdi.
Pirmās runas par viņu attiecībām parādījās 2025. gada jūlijā, kad pāris tika manīts kopā atvaļinājumā uz jahtas Maljorkā. Kā raksta People, viņiem pievienojās arī aktieris Džeisons Beitmens ar sievu Amandu Anku. Viņu vasaras romāns turpinājās rudenī — abi tika pamanīti kopā Ņujorkā un “Nobu” restorānā Malibu, kur vakariņas pārvērtās par dubult¬randiņu ar Kortniju Koksu un viņas partneri Džoniju Makdeidu.
2. novembrī “Draugu” zvaigzne oficiāli apliecināja attiecības “Instagram”, ievietojot dzimšanas dienas sveicienu Kērtisam: “Daudz laimes dzimšanas dienā, mana mīlestība,” viņa rakstīja pie melnbaltas fotogrāfijas, kurā abi apskaujas. “Daudz laimes! Dievinu šo mīlasstāstu!” komentāros ierakstīja viņas kolēģe no “The Morning Show” Rīza Viterspūna. Anistones bijušais vīrs Džastins Terū, ar kuru viņa bija precējusies no 2015. līdz 2018. gadam, komentāru neatstāja, taču, kā norāda People, atzīmēja “patīk”.
Kērtiss arī pats apstiprināja attiecības savā Instagram kontā divas dienas vēlāk, ievietojot fotogrāfijas no savas 50. dzimšanas dienas svinībām kopā ar Anistoni. Parakstā viņš rakstīja: “Ja šis ir sapnis, es nevēlos mosties.
Kas ir Dženiferas Anistones mīļotais Džims Kērtiss?
Saskaņā ar viņa oficiālo mājaslapu, Kērtiss ir transformācijas koučs, autors un lektors. Viņš pazīstams ar savu “Hipno-Koučinga pieeju”, kas palīdz cilvēkiem “atbrīvoties no zemapziņas blokiem, pārrakstīt iekšējo programmu un atmodināt patieso būtību”.
Ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi labklājības jomā Kērtiss iepriekš strādājis WebMD, Everyday Health un Institute for Integrative Nutrition (IIN). Kā autors viņš publicējis pašpalīdzības grāmatu “The Stimulati Experience” un kopā ar Sāru Hadiru radījis “The Shift Workbook: Coding a New Consciousness”. People avots atklāja, ka Anistone Kērtisa darbus bija lasījusi jau pirms iepazīšanās: “Viņa ļoti interesējas par pašizaugsmi un labsajūtu.”
Kērtiss agrāk bija precējies ar Reičelu Napolitano, ar kuru viņam ir dēls. Pāris apprecējies 2003. gadā, taču nav zināms, kad viņi šķīrušies. Dēls pieminēts Kērtisa grāmatas “The Stimulati Experience” pateicības sadaļā.
Kērtiss ir arī suņa saimnieks — viņš bieži dalās ar fotogrāfijām, kurās redzams viņa mīlulis Odijs, arī kadrā no viņa dzimšanas dienas ieraksta kopā ar Anistoni.
2018. gadā intervijā ar Fast Company Kērtiss atklāja, ka 22 gadu vecumā viņam tika konstatēti bojājumi muguras smadzeņu apvalkā, kas izraisīja sāpes, galvassāpes, muskuļu spazmas un pat paralīzi. Viņa mājaslapā teikts, ka pēc gadiem ilgas dzīves ar nepareizi diagnosticētu slimību un emocionālām grūtībām viņš atradis ceļu uz dziedināšanu, kas “godā gan ķermeni, gan dvēseli”, un tagad palīdz citiem cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām.
Kad 2025. gada jūlijā pirmo reizi izskanēja ziņas par Anistones un Kērtisa attiecībām, People citēja avotu, kas teica, ka viņi “vienkārši tiekas un labi pavada laiku”. Cits avots piebilda: “Viņi iepazinās caur kopīgu draugu un sākumā bija tikai draugi.”
Tas pats avots sacīja: “Dženifera ir bijusi apmierināta arī viena, taču ir atvērta attiecībām, ja tās šķiet īstas. Viņa šobrīd jūtas ļoti labi — līdzsvarota, piepildīta un laimīga.”
Pāris dienas pirms attiecību oficiālas apstiprināšanas Kērtiss Instagram atbildēja uz sekotāju jautājumiem. Kad kāds jautāja, kā atrast mīlestību 42 gadu vecumā, viņš teica: “Tāpat kā 22 vai 32 gadu vecumā — tikai ar vairāk pārliecības, pieredzes un autentiskuma. Tu neesi vecs. Sāc ar to, ka iemīli sevi un apzinies, ka esi ideālā vecumā.”
Viņš turpināja: “Dzīve 42 gados nebeidzas. Kad tev būs 62 vai 72, tu vēlēsies būt tikpat jauns kā tagad. Tāpēc sāc šodien — atveries mīlestībai, skaties cilvēkiem acīs, smaidi un sazinies. Un pats galvenais – mīli sevi. Kad tu mīli sevi, tu pievelc mīlestību arī no citiem.”