Trešdien dažviet gaidāms īslaicīgs lietus.
Sabiedrība
Šodien 14:47
Trešdien Latvijā daļēji mākoņains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus
Trešdien mākoņi daļēji aizklās Latvijas debesis un vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
No rīta īslaicīgs lietus iespējams dažviet Latgalē, savukārt pēcpusdienā un vakarā - Kurzemē.
Rīta stundās atsevišķās vietās veidosies migla, kas piekrastē iespējama arī dienas laikā.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2..+4 grādiem un dienā sasniegs +8..+13 grādus, bet vietām Kurzemes rietumos un Ziemeļvidzemes piekrastē maksimālā gaisa temperatūra būs +3..+6 grādi.
Rīgā trešdien gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +2 grādiem un pēcpusdienā sasniegs +13 grādus.