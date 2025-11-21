Dženifera Anistone atklāj sirdi plosošu patiesību par savu cīņu ar neauglību
Dženifera Anistone nākusi klajā ar atzīšanos par savas dzīves slēptajām grūtībām. Seriāla “Draugi” aktrise kliedējusi gadu desmitiem ilgušās spekulācijas par savu privāto dzīvi.
Vietne “Radar Online” raksta, ka Dženifera Anistone atklājusi, ka viņa nekad nav izvēlējusies “karjeru bērnu vietā” — patiesībā aktrise ilgstoši un klusībā cīnījusies ar neauglību un apmeklējusi mākslīgās apaugļošanas procedūras.
“Es veicu IVF, dzēru ķīniešu tējas — sauciet to, kā gribat,” stāsta Anistone. “Es izmēģināju pilnīgi visu.”
Dženifera Anistone jaunībā
Seriāla “Rīta šovs” zvaigzne piebilda: “Tolaik es zināju daudz sieviešu, kuras mēģināja tikt pie bērniem un arī apmeklēja IVF procedūras.”
Runājot par kritiku, kas vērsta pret viņu par to, ka viņai nav bērnu, Anistone sacīja: “Jebkurš muļķis internetā var palikt anonīms un rakstīt, ko vien vēlas. Viņi nezināja manu stāstu — to, kam es esmu gājusi cauri pēdējos 20 gados, cenšoties izveidot ģimeni, jo es neeju ārā un nestāstu cilvēkiem par savām veselības likstām.”
Dženifera Anistone un Breds Pits
Dženifera Anistone un Breds Pits.
Aktrise turpināja: “Bet pienāk brīdis, kad tu vairs nespēj to klausīties — šo naratīvu, ka man nav bērna, nav ģimenes, jo esmu savtīga. Tas mani ietekmē. Arī es taču esmu cilvēks.”
“Radar Online” citē Anistones teikto: “Es būtu atdevusi visu, ja kāds man savulaik būtu pateicis: ‘Sasaldē savas olšūnas. Izdari sev pakalpojumu.’ Te nu es esmu šodien… bet man nav ne mazākās nožēlas. Ja nebūtu gājusi tam visam cauri, es nekad nebūtu kļuvusi par tādu cilvēku, kādam man bija lemts kļūt.”
Dženifera Anistone un Džastins Terū, apmeklējot „Oskara” balvu ceremoniju
56 gadus vecā Dženifera Anistone šobrīd satiekas ar hipnozes guru Džimu Kērtisu, un viņu attiecības, kā vēstīts, kļūst aizvien nopietnākas.