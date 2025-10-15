Dženifera Anistone pastāsta, kāpēc nav adoptējusi bērnu, kad saskārās ar neauglības problēmām
Holivudas aktrise Dženifera Anistone atklāj, kāpēc adopcija nekad nav bijusi daļa no viņas sapņiem par mātes lomu.
Nesen, viesojoties podkāstā “Armchair Expert”, seriāla “Rīta šovs” aktrise atklāja, ka viņa ir atradusi mieru pēc gadiem ilgas cīņas ar neauglību.
56 gadus vecā Anistone, kura iepriekš runājusi par IVF procedūru veikšanu, dalījās pārdomās par šo tēmu pēc tam, kad raidieraksta vadītāja Monika Padmana stāstīja savu pieredzi ar olšūnu sasaldēšanu. Kad Padmana atzina, ka nav droša, vai vēlas bērnus, Anistone atbildēja ar atklātību un mieru.
„Tagad ir tik mierpilni,” viņa atzinās. „Bet es teikšu, ka ir brīdis, kad viss ir ārpus manas kontroles. Nav absolūti nekā, ko es varētu darīt.”
Anistone atzina, ka joprojām nav atvērta bērnu adoptēšanai un noraida šādus ieteikumus. „Es nevēlos adoptēt,” viņa paskaidroja. „Es gribu savu pašas DNS mazajā cilvēkā. Tas ir vienīgais veids – vai tas ir egoistiski vai ne, lai kā tas būtu – es vēlējos šādi.”
Aktrise piebilda, ka šī tēma joprojām ir emocionāli smaga, un dažreiz viņa pieķer sevi iztēlojoties, kāda būtu varējusi būt dzīve, ja liktenis lemtu citādāk. „Ir bijuši mirkļi, kad esmu satikusi kādu un domājusi: ‘Mēs būtu radījuši jaukus bērnus’,” viņa sacīja. „Bet tas pāriet trīs sekunžu laikā.”
Dženifera Anistone jaunībā
Anistone paskaidroja, kā laika gaitā ilgas izplēn un pārvēršas par pieņemšanu. „Tu romantizē iespējas, jo tās ir ārpus tavas kontroles,” viņa atzina. „Tas vienkārši nebija plānā, lai kāds tas arī būtu bijis.”