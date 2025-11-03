Dženifera Anistone ar romantisku foto publiski apstiprina jaunās attiecības
Aktrise Dženifera Anistone, šķiet, ir apstiprinājusi savas romantiskās attiecības ar hipnoterapeitu un mīlestības guru Džimu Kērtisu, sajūsminot fanus ar melnbaltu “Instagram” fotogrāfiju, kurā pāris redzams sirsnīgā apskāvienā.
Aizkustinošajā attēlā seriāla “Draugi” zvaigzne maigi raugās aiz Džima muguras, aptverot viņu ar rokām, kamēr viņš smaida kamerā. Caurspīdīgā, maigi apgaismotā loga priekšā uzņemtā bilde sniedz reti redzamu ieskatu Dženiferas parasti privātajā mīlas dzīvē.
Fanu uzmanību īpaši piesaistīja sirsnīgais paraksts zem attēla: “Daudz laimes dzimšanas dienā, mans mīļais,” viņa rakstīja — daži vienkārši vārdi, kas pasaka ļoti daudz un acumirklī izraisīja sajūsmas vilni sociālajos tīklos.
Šī ir pirmā reize, kad Dženifera publiski atzinusi attiecības ar Džimu, kas padara mirkli vēl īpašāku. Paziņojums nāk neilgi pēc tam, kad pats Džims “Instagram” video dalījās ar retām pārdomām par mīlestības atrašanu.
Aktrise, kura agrāk bija precējusies ar aktieri Bredu Pitu, tiek baumota ar Džimu ir kopā jau kopš augusta — viņi tikuši pamanīti kopīgos atvaļinājumos un pusdienās kopā ar Anistones draudzeni Kortniju Koksu.
Dženifera un Džims pirmo reizi tika kopā pamanīti, baudot sauli uz jahtas pie Maljorkas krastiem kopā ar aktrises draugu Džeisonu Beitmenu un viņa sievu Amandu Anku. Avoti ziņo, ka viņi bijuši draugi jau ilgāku laiku un tagad attiecības attīstot mierīgā tempā.