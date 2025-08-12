"Tas bija mīlas trijstūris" Dženifera Anistone atklāti par bēdīgi slaveno šķiršanos no Breda Pita
Aktieri Breds Pits un Dženifera Anistone savulaik tika uzskatīti par Holivudas sapņu pāri. Viņu laulība šķita ideāla, līdz negaidītā šķiršanās kļuva par vienu no apspriestākajiem notikumiem izklaides pasaulē.
Aktrise Dženifera Anistone nesen atcerējās laiku savā dzīvē pēc bēdīgi slavenās šķiršanās no bijušā vīra Breda Pita un tam sekojušā plašā mediju atspoguļojuma, ko viņa uztvēra “personīgi”.
“The Morning Show” zvaigzne atsauca atmiņā savu pirmo interviju žurnālam “Vanity Fair” 2005. gadā un to, cik “satraucoši” bija runāt par attiecību beigām. “Es to rakstu neesmu skatījusies mūžību,” sacīja Anistone. “Atceros tikai pašu intervijas pieredzi — tā bija diezgan satraucoša. Tas bija arī ļoti ievainojams laiks. Bet jā, tas bija viens no tiem notikumiem, ko pieminēt memuāros.”
Anistone, tagad 56 gadus veca, atklāja padomu, ko tolaik sev sniedza: “Piecelies, savelc jostu un ej tālāk, meitene.”
Pitu Anistone pirmo reizi satika 1994. gadā, kad viņus iepazīstināja menedžeri. Viņu draudzība par romantiskām attiecībām pārauga tikai pēc dažiem gadiem — pirmais randiņš bija 1998. gadā. Pāris paziņoja par saderināšanos, apmeklējot Stinga koncertu 1999. gada novembrī. Viņi apprecējās 2000. gadā ceremonijā pie okeāna Malibu.
Četrus gadus vēlāk Anistone paziņoja, ka ir gatava ģimenes pieaugumam ar Pitu. “Ir pienācis laiks. Es domāju, ka vari strādāt ar bērnu, vari strādāt, būdama stāvoklī — visu to var apvienot. Es patiešām gaidu, kad varēšu nedaudz piebremzēt,” viņa tolaik sacīja. Tajā pašā gadā abi izšķīrās, un 2005. gadā abu laulība tika oficiāli šķirta.
Pits ātri uzsāka attiecības ar aktrisi Andželīnu Džoliju. Līdz 2006. gadam Pits jau bija kopā ar Džoliju un sagaidīja pirmo bērnu.
Anistone šo dzīves periodu nosauca par “mīlas trijstūri”. “Tas cilvēkiem bija sulīgs lasāmais,” sacīja Anistone. “Ja viņiem nebija ziepju operu, tad bija tabloīdi. Žēl, ka tam bija jānotiek, bet tā notika. Un es to uztvēru ļoti personīgi.”
Viņa atklāja, ka “nebija pietiekami stipra emocionāli”, lai neļautos ietekmēties no uzmanības un spekulācijām, kas sekoja pēc šķiršanās.
“Mēs esam cilvēki, pat ja kāds nevēlas tam ticēt,” viņa piebilda. “Viņi domā: “Tu parakstījies uz to, tāpēc paciet.” Bet mēs patiesībā uz to neparakstījāmies.”
Pits un Džolija 2008. gadā sagaidīja dvīņus, bet 2014. gadā, bērnu mudināti, apprecējās. Džolija 2016. gadā iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu.
Pirms laulības ar Anistoni Pits bija attiecībās ar Gvinetu Paltrovu. “Ironiski, bet es pat biju viņas un Breda saderināšanās ballītē,” atzina Anistone. Abas aktrises joprojām ir draudzenes, un Anistone atzina, ka viņas noteikti mēdz runāt par Pitu. “Protams,” atzina Anistone. “Kā gan ne? Mēs esam meitenes.”
Dženifera Anistone un Breds Pits
Dženifera Anistone un Breds Pits.