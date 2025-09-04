Dženifera Anistone dalās ar pārsteidzošo noslēpumu, kas palīdz viņai saglabāt jauneklīgu izskatu 56 gadu vecumā
Aktrise, seriāla "Draugi" zvaigzne Dženifera Anistone dalījusies ar noslēpumiem, kā novecot "eleganti".
Anistone, kura ir atklāta par savu diētu un vingrošanas režīmu, tagad dalās arī par skaistuma rutīnu, kas ļāvusi 56 gadus vecajai aktrisei izskatīties joprojām jauneklīgi. "Es domāju, ka, runājot par novecošanu eleganti, man ir mūžīga optimisma un pozitivitātes strūklaka," viņa teica žurnālam “Glamour”. "Nosauciet to par jaunību, ja vēlaties."
Viņa piebilda: "Bet es domāju, ka viss sākas ar to, kā mēs mīlam savus ķermeņus un mīlam to, kur mēs esam."
Anistone atzina, ka viņa uztur savu izskatu ar "labām lietām". "Es neteikšu, ka neizmantoju sejas procedūras, lāzerus un visas šīs labās lietas," viņa skaidroja. "Es neļaušu šiem pelēkajiem matiem pārņemt visu."
Bet svarīgākā esot apziņa, ka "tas ir mūsu vienīgais ķermenis". "Tas ir domāšanas veids," piebilda populārā aktrise.
Anistone ņem pašas padomu pie sirds, koncentrējoties uz veselīgu uzturu. "Parasti tas ir daudz olbaltumvielu, dārzeņu, salātu, zupu un tad viss, ko es varētu vēlēties nedēļas nogalē. Es vienmēr sev piešķiru arī “grēku” dienu."
"Draugi" zvaigzne atklāj, ka viņas "grēku ēdiens" parasti ir meksikāņu ēdieni. "Vai arī siera burgers, pica vai pasta."
Tomēr stingri treniņi un darba attieksme "nav sāpes, nav ieguvuma" viņai nav piemērota. "Tas nemaz nav taisnība," viņa skaidroja. "Jūs patiesībā varat iegūt rezultātus bez sāpēm."