Amerikāņu baleta zvaigznes Rīgā: uz vienas skatuves pulcēsies 12 vadošie solisti no lielākajām ASV trupām
Montekarlo baleta viesizrāžu organizators "Wintour Group" piedāvā pasākumu, kas solās kļūt par vienu no spilgtākajiem šīs sezonas kultūras notikumiem Latvijā – 25. martā Dailes teātrī notiks vērienīgs gala koncerts, kurā uzstāsies amerikāņu baleta zvaigznes.
Latvijas skatītājiem būs unikāla iespēja vienā vakarā redzēt vadošos baletdejotājus no Ņujorkas Pilsētas baleta (New York City Ballet) un Amerikas Baleta teātra (American Ballet Theatre, ABT), Hjūstonas Baleta (Houston Ballet), "The Joffrey Ballet" (Čikāga) un "ABT Studio Company". Šīs zvaigznes uzstāsies grandiozā galā koncertā, kurš darītu godu katrai pasaules lielpilsētai, un mūsu skatītājiem tā būs vienreizēja izdevība redzēt un saprast, kas ir amerikāņu balets šobrīd.
Jo amerikāņu balets ir gana dižens, lai arī – salīdzinot ar Eiropas baletu – jauns. Pēdējā gadsimta laikā tieši ASV ir notikušas tik daudzas horeogrāfijas revolūcijas, tieši amerikāņi ir dāvājuši dejai tik daudz jaunu virzienu un spožu vārdu, ka tā ietekme ir jūtama visā pasaulē. Vai maz iespējams iztēloties baleta trupu, kuras repertuārā nebūtu Džordža Balančina vai Džeroma Robinsa, Viljama Forsaita vai Džona Neimeiera izrāžu? Vai mūsdienu laikmetīgā deja ir iedomājama bez Aisedoras Dunkanas un Martas Greiemas, Elvina Eilija un Pola Teilora, Mersa Kaningema un Tvailas Tarpas ieguldījuma?
ASV dejo tik daudz, ka saskaitīt visus baleta kolektīvus būs par grūtu, – taču ir puslīdz ticami dati, ka to ir ap pusotru tūkstoti. No visām šīm kompānijām tiek izceltas apmēram 150 lielās profesionālās trupas, kas darbojas pastāvīgi un finansiāli sekmīgi.
Taču par labāko desmitnieku nav šaubu. Šā topa "īsajā sarakstā" ir Ņujorkas Pilsētas balets – Balančina nams, Amerikas Baleta teātris – ASV Nacionālā Baleta kompānija (Ņujorka), Sanfrancisko Balets, Hjūstonas Balets, Joffrey Ballet (Čikāga), Pacific Northwest Ballet (Sietla), Bostonas Balets, Maiami Pilsētas balets, Filadelfijas Balets un Vašingtonas Balets. Vairumam šo baleta teātru ir savas skolas un jauniešu studijas. Dejotāju konkurence ir milzīga, par vietu rampas gaismā sacenšas ne tikai amerikāņi, bet dejotāji no visas pasaules. Arī Latvija ir devusi savu, turklāt ļoti skaistu ieguldījumu: American Ballet Theatre vadošais dejotājs četras sezonas un mākslinieciskais direktors – turpmākos 22 gadus bija rīdzinieks Mihails Barišņikovs; 1980. gadā ABT premjers bija arī viņa klasesbiedrs Rīgas Horeogrāfijas skolā Aleksandrs Godunovs, kurš vēlāk ar savu trupu uzstājās kā ASV, tā citur pasaulē.
Spožie solisti, kuri uzstāsies galā koncertā Rīgā, sniegs skatītājiem pilnīgu ieskatu Amerikas Savienoto Valstu baleta norisēs mūsdienās.
Hloja Miseldīna (Chloe Misseldine), visjaunākā American Ballet Theatre (ABT) prīma, šogad iekļauta žurnāla "Forbes" sarakstā "30 Under 30" Mākslas un stila kategorijā. Hloja dzimusi Floridā, ir slavenās amerikāņu baletdejotājas Džanas Čenas meita un Orlando Baleta skolas audzēkne. Viņai izcilu nākotni pareģo visi ASV baleta kritiķi, un "New York Times" recenzija par Hlojas debiju Odetas-Odīlijas lomā sākās ar virsrakstu "Jauns gulbis uzlidojis ABT debesīs".
Daniels Kamargo (Daniel Camargo) – ABT premjers, 34 gadus vecais brazīlietis, kurš jau ir viesojies Rīgā un mūsu prātos un sirdīs atstājis neizdzēšamu iespaidu ar solo priekšnesumu Natālijas Osipovas šovā "Dabas spēks". Šā satriecošā dejotāja biogrāfija ir gana bagāta – jau 12 gadu vecumā viņš kļuva par "Youth America Grand Prix" laureātu, pēcāk mācījās HARID konservatorijā (HARID conservatory) Floridā, ABT Žaklīnas Kenedijas-Onasis baleta skolā Ņujorkā un Džona Kranko skolā Štutgartē (Vācijā), uzvarēja vairākos starptautiskos baleta konkursos un 22 gadu vecumā jau bija dižā Džona Kranko trupas vadošais solists. Pirms stājies uz augstākā karjeras pakāpienā ABT trupā, Daniels šajā statusā strādāja Nīderlandes Nacionālajā baletā un Honkongas baletā, izdejojot fenomenālu daudzumu galveno partiju baletos, kuru autori ir izcilākie mūsdienu dejas horeogrāfi – Balančins un Robinss, Kranko un van Manens, Ratmanskis un Makgregors, Špuks, Tetlijs un daudzi, daudzi citi.
Mira Nedona (Mira Nadon) – New York City Ballet (NYCB) prīma un pirmā Āzijas izcelsmes dejotāja šajā pozīcijā. Tāpat kā Hloja Miseldīna, tikai gadu agrāk, iekļauta žurnāla "Forbes" sarakstā "30 Under 30" Mākslas un stila sadaļā. Dzimusi bostoniete, Mira studēja gan Kalifornijas dejas skolā Inland Pacific Ballet Academy, gan Ņujorkas School of American Ballet – un jau 16 gadu vecumā iestājās NYCB trupā. Ceļu no kordebaleta meitenes statusa līdz vadošās dejotājas pozīcijai viņa veica piecu gadu laikā. Tagad Mirai Nedonai ir 23, un Latvijas skatītājiem būs tā laime skatīt viņu burvīgajā jaunības un talanta plauksmes brīdī.
Čuns Vajs Čans (Chun Wai Chan) – New York City Ballet premjers, daiļais princis un viens no amerikāņu baleta publikas mīluļiem, ir pirmais Ķīnā dzimušais dejotājs, kurš sasniedzis šo statusu NYCB trupā. Dejot pēc Vaganovas metodes viņš iemācījās dzimtenē. Iekļuvis pasaules ietekmīgākās baleta biržas – Prix de Lausanne finālā, Čuns saņēma deviņus (!) darba piedāvājumus, taču izvēlējās Hjūstonas Baleta trupu – jo savulaik bija redzējis filmu "Mao's Last Dancer" ("Mao pēdējais dejotājs") par savu tautieti Li Cunsjiņu, kurš aizbēga no komunistiskās Ķīnas un kļuva par Houston Ballet vadošo solistu. Ja Čuns Vajs Čans turpinās iet Cunsjiņa pēdās, viņam lemts kļūt par kādas izcilas deju kompānijas māksliniecisko vadītāju, - bet pagaidām viņš dejo galvenās lomas NYCB, kurp pārcēlies pirms četriem gadiem, un retajos brīvbrīžos darbojas tīmeklī – savā simpātiskajā aizkulišu blogā "Chunner Studio".
Žovani Furlans (Jovani Furlan), New York City Ballet premjers, mācījās savas dzimtās pilsētas Žoinvilas baleta skolā Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, kad viņu ievēroja un sava festivāla projektā piedalīties uzaicināja Mihails Barišņikovs. Pēc trim gadiem jaunais brazīlietis piedalījās konkursā USA International Ballet Competition, ieguva Maiami pilsētas baleta skolas (Miami City Ballet School) stipendiju un pēc skolas beigšanas 2011. gadā tika uzņemts Miami City Ballet trupā, kur septiņās sezonās izdejoja milzumu lomu un izauga līdz vadošā solista pozīcijai, ar sevišķu prasmi izceļoties Balančina horeogrāfijās. Nākamais Žovani karjeras pakāpiens ir New York City Ballet, kur viņš jau ceturto gadu ir principāla statusā.
Indiana Vudvorda (Indiana Woodward) sesto gadu ir New York City Ballet vadošā soliste. Dzimusi dienvidafrikāņu balerīnas un franču kinorežisora ģimenē Parīzē, deju mākslu Indiana apguva Jurija Grigorjeva baleta skolā (Yuri Grigoriev School of Ballet) Kalifornijā un School of American Ballet – NYCB jauno kadru kalvē. Miniatūra, gracioza un precīza ik kustībā – šī frankoamerikāniete, kā viņa pati mēdz sevi dēvēt, ideāli iekļaujas Balančina un Robinsa plastiskajās partitūrās. Nav brīnums, ka viņa apzināti izvēlējusies teātri, kam šo ģēniju mantojums ir repertuāra pamatā, – 2012. gadā stājusies NYCB kordebaleta rindās, kopš 2021. gada Vudvorda ir tā primabalerīna.
Juriko Kadzija (Yuriko Kajiya) ir vienīgā Rīgas galā koncerta dalībniece, kura strādā vienlaikus divās trupās – ir Hjūstonas Baleta soliste un Amerikas Baleta teātra viesmāksliniece. Viņas radošā darba dzīve sākās ļoti agri un teju uzreiz prasīja upurus – lai mācītos Šanhajas Baleta skolā, desmitgadīgajai meitenei bija jāpārceļas no Japānas uz Ķīnu. Ieguvusi Prix de Lausanne un vairākas citas starptautiskas baleta balvas, Juriko nolēma izglītoties Toronto – Kanādas Nacionālā baleta skolā – un pēc tam 13 gadus aizvadīja American Ballet Theatre: vispirms trupas jauniešu studijā, tad kordebaletā, un tā tālāk soli pa solim, līdz pat pirmās solistes godam. Izdejojusi visu klasisko repertuāru, pārcēlās uz Hjūstonas baletu, lai kļūtu par tā vadošo solisti un uzmirdzētu jaunā repertuārā – Makmilana, Forsaita un Velša baletos. Tagad viņai ir 41 gads, viņa ir izcilā formā un turpina sajūsmināt savus neskaitāmos pielūdzējus. "Juriko Kadzija ir apburoša dejotāja, kura patiesi lirisku dejas izjūtu apvieno ar klasisku tehniku," par viņu raksta "The Observer".
Ārons Robinsons (Aaron Robison) – Hjūstonas Baleta premjers un viens no pieredzējušākajiem trupas dejotājiem. Līdz kaulam brits, kurš dzimis Koventrijā, baleta mākslu vispirms apguva Spānijā – Barselonas Teātra institūta jauniešu studijā (La Companyia Juvenil de Barcelona u Institut del Teatre de Barcelona), tad iestājās Karaliskā baleta skolā (Royal Ballet School) Londonā. Uzvaras prestižos konkursos, iespaidīga tehnika un reti sastopamā spēja vienlīdz pārliecinoši dejot kā klasiskās, tā laikmetīgās horeogrāfijas ir izcēlušas viņu starmešu gaismā visos kolektīvos, ar kuriem Ārons sadarbojās. Viņš ir dejojis galvenās lomas Anhela Koreija trupā, Birmingemas Karaliskajā baletā, Angļu Nacionālajā baletā (English National Ballet) un Sanfrancisko Baletā, bet 2025. gadā atgriezās Hjūstonā, kur bija uzstājies arī agrāk, un savu kolosālo pirmo partiju sarakstu papildināja ar Oņeginu kanoniskajā Džona Kranko baletā un Oberonu Džona Neimeiera "Sapnī vasaras naktī".
Viktorija Džaiani (Victoria Jaiani) 13 gadu vecumā aizbrauca no dzimtās Tbilisi, kur mācījās Vahtanga Čabukiani Baleta skolā, lai turpinātu apgūt dejas mākslu Ņujorkā. 2003. gadā, izcīnījusi New York International Ballet Competition bronzas godalgu, viņa pievienojās slavenajai starptautiskajai Čikāgas trupai Joffrey Ballet, lai tās sastāvā nodejotu visas savas izcilās galvenās lomas – Odetu-Odīliju Kristofera Vīldona iestudējumā, Diānu un Eiridīki Neimeiera horeogrāfijās, Eštona Pelnrušķīti, Nikiju un Gamzati Velša "Bajadērā", Pastora Džuljetu, Ļuboviča Dezdemonu, Posohova Annu Kareņinu un Kitriju... un tā ir vien neliela Viktorijas radošā CV daļa. Žurnāls "Dance Magazine" šarmanto gruzīnieti ir pasludinājis par Gada čikāgieti, "Today's Chicago Woman" viņai piešķīris titulu "Top Women in the arts", un "Chicago Magazine" – pilsētas labākās dejotājas godu. Un, protams, Čikāgas baletmīļus apbūris arī skaistais Kaukāza mīlas stāsts: ar savu vīru un skatuves partneri, ilggadējo Joffrey Ballet vadošo solistu Temuru Suluašvili Viktorija iepazinās jau bērnībā (tiesa, Temurs, kurš ir četrus gadus vecāks par dzīvesbiedri, dejotāja gaitas jau beidzis).
Dilans Gutjerress, Joffrey Ballet vadošais solists, devās uz baleta skatuvi savas mātes pēdās – māmiņa Andrea Parisa Gutjerresa arī viņa pedagoģe Losandželosas Baleta akadēmijā (Los Angeles Ballet Academy). Teicami startējot "Youth America Grand Prix", Dilans nopelnīja iespēju mācīties Londonā, Karaliskajā Baleta skolā (The Royal Ballet School), bet, atgriezies dzimtenē, tika pieņemts darbā Sanfrancisko Baleta trupā. Par viņa dzīves otro teātri kļuva Joffrey Ballet, kur jaunekli gaidīja ārkārtīgi intensīvs repertuārs – "Gulbju ezers" un "Žizele", "Dons Kihots" un "Riekstkodis", "Anna Kareņina" un "Orfejs un Eiridīke", Balančina un Makgregora, Ekmana un Posohova, Velša un daudzu citu izcilu horeogrāfu sarežģītie darbi. Par spīti milzīgai skatuves slodzei, Gutjerress atrod laiku arī mūzikas komponēšanai un savai producentu grupai "Action Lines", kas nodarbojas ar baleta izrāžu filmēšanu – protams, pirmkārt tie ir Joffrey Ballet iestudējumi.
Sоoha Parka (Sooha Park) – 2023. gadā 17 gadus jaunā korejiete iekļuva Prix de Lausanne finālā un ieguva gada stipendiju, ko piešķir ABT Žaklīnas Kenedijas-Onasis skola Ņujorkā. Jau 2024. gadā talantīgā un mērķtiecīgā balerīna kļuva par American Ballet Theatre jauniešu studijas dalībnieci – par to sapņo jaunais dejotājs, taču vietu ir tikai desmit... Vēl vairāk – Sooha jau uzstājas kopā ar ABT, dodas viesizrādēs, dejo Ratmanska "Riekstkodī"... Ko vairāk var vēlēties topošā baleta zvaigzne, lai justos laimīga?
Makss Katasaro (Max Catazaro) – vēl viens "ABT Studio Company" pārstāvis, vēl viens izredzētais un vēl viens ļoti daudzsološs talants. Taču viņam ir lielāka pieredze nekā kolēģei Soohai – ar baleta pasauli saistīta visa Maksa ģimene: māte Dženifera Katasaro-Heivorda vada Ohaio trupu "Canton Ballet", vecākais brālis Zakarija bija Ņujorkas Pilsētas baleta un Bavārijas Valsts baleta (Bayerisches Staatsballett) premjers. Pirmās dejas stundas Maksam pasniedza māmiņa un School of Canton Ballet skolotāji, pēcāk, mācoties Maiami, viņš piedalījās Balančina un Kranko baletos kopā ar Miami City Ballet trupu. Kam sekoja stipendija studijām ABT Žaklīnas Kenedijas-Onasis skolā un pievienošanās "ABT Studio Company"...
Par kāda mēroga zvaigznēm izaugs Sooha un Makss, nezina vēl neviens. Taču šajā brīnišķīgajā vakarā, ko kompānija "Wintour Group International" kopā ar ASV fondu "Ballet Support Foundation" dāvās Rīgas publikai, katrs skatītājs varēs ne tikai apjūsmot šodienas spožākās Amerikas baleta zvaigznes, bet arī pamēģināt jel nedaudz izzīlēt nākotni.