Teilore Svifta atklāj, kurš bija “kupidons” viņas attiecību sākumam ar Trevisu Kelsiju
Popzvaigznes Teilores Sviftas un NFL spēlētāja Trevisa Kelsija attiecības jau no paša sākuma atbalstījis kāds viņiem īpaši tuvs cilvēks.
36 gadus vecā popzvaigzne pirms iepazīšanās ar Trevisu Kelsiju sporta pasauli praktiski nepazina, taču kaut kas šajā vīrietī, kas kļuva par viņas līgavaini, jau no pirmā brīža apbūra vienu no dziedātājai vistuvākajiem cilvēkiem.
Jaunākajā dokumentālā seriālā “End of an Era” Teilore vienā no epizodēm pakavējās atmiņās pie sava pirmā randiņa ar Kanzassitijas “Chiefs” spēlētāju un izstāstīja viņu mīlas stāstu no pašiem pirmsākumiem.
Hita “Opalite” izpildītāja aicināja savu mammu Andrea Sviftu dalīties šajā stāstā, jo tieši viņai bija nozīmīga loma meitas un Kelsija iepazīšanās veicināšanā. 67 gadus vecā Andrea piekrita un sāka atmiņu stāstu ar brīdi, kad internetā bija dzirdējusi slaveno sportistu izsakāmies par viņas meitu.
Mamma Svifta vērsusies pēc padoma pie savas māsīcas, kura tiek uzskatīta par “vietējo ekspertu” visā, kas saistīts ar Kelsija pārstāvēto komandu, un dzirdēja tikai labas atsauksmes. “Viņa teica: ‘Ak, mans Dievs, viņš ir pats jaukākais puisis. Un zini ko? Viņš patiešām ļoti mīl savu mammu [Donu Kelsiju],’” dalījās Andrea.
Smejoties viņa piebilda: “Tajā brīdī man galvā iedegās lampiņa — kā gan lai es panāku, ka viņi satiekas?”
Andreu saviļņoja arī Trevisa pirmais mēģinājums uzrunāt Teilori, kad sportists uz dziedātājas koncertu atnesa viņai draudzības aproci. “Tas bija tik sirsnīgi. Man šķita ārkārtīgi mīļi, ka viņš atnāca uz tavu koncertu un atnesa tev kaut ko no tavas pasaules… Man tas patika,” viņa sacīja.
“Grammy” balvas ieguvēja atklāja, ka mamma viņai piezvanījusi un mudinājusi “sākt darīt kaut ko citādāk” mīlas dzīvē. Un, lūk, divus gadus vēlāk Teilore un Treviss ir saderinājušies un gatavojas kāzām.
Turklāt Teilorei ir arī brīnišķīgas attiecības ar topošo vīramāti Donnu Kelsiju – abas mīl stundām pļāpāt, kad vien tas ir iespējams.