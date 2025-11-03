Teilore Svifta dievina pļāpāt ar savu nākamo vīramāti
Amerikāņu popzvaigznei Teilorei Sviftai ir brīnišķīgas attiecības ar savu nākamo vīramāti, līgavaiņa Trevisa Kelsija mammu Donnu Kelsiju. Abas var sarunāties stundām ilgi.
Kāds slavenajam pārim pietuvināts avots atklājis sīkākas detaļas par īpašo saikni, kas izveidojusies Teilorei Sviftai un amerikāņu futbola zvaigznes Trevisa Kelsija mātei Donnai. Žurnāls “Us Weekly” raksta, ka abas sportistam vissvarīgākās sievietes lieliski saprotas un viena otru apbrīno. “Treviss tik dabiski iekļaujas viņas ģimenē, un Teilorei dievina [Trevisa mammu] Donnu,” atklājis avots, piebilstot, ka abas “bieži sazinās un daudz sarunājas”.
Teilore Svifta ar nākamo vīramāti Donnu Kelsiju
“Viņi cenšas satikt viens otra ģimeni, cik bieži vien iespējams. Viņi abi ir ļoti ģimeniski cilvēki, un tieši tas Teilorei un Trevisam allaž paticis vienam otrā,” paskaidrojis informācijas avots.
Popzvaigznei Teilorei Sviftai un futbolista mātei Donnai ir daudz kopīga. Iepriekš intervijā žurnālam “GQ”, kad Trevisam jautāja, vai viņš redz līdzības starp savu 72 gadus veco māti un Teilori, sportists atbildēja: “Viņu laipnība, patiesums un spēja sveicināt ikvienu telpā.”
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Viņš arī uzsvēra abu sieviešu nelokāmo apņēmību un mērķtiecību. “Es pieredzēju, kā mana mamma sasniedza mērķus, ko pati bija sev izvirzījusi – no bankas kasieres viņa kļuva par augsta līmeņa darbinieci “KeyBank” ēkā,” pastāstīja Treviss, piebilstot, ka Teilore Svifta “izdarījusi tieši to pašu” – izvirzījusi mērķus, pārspējusi cerības un aizrāvusi visu pasauli.