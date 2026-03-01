Vieni līksmo, citi draud atriebties - pasaules reakcija uz uzbrukumu Irānai
Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei nāves ASV un Izraēlas triecienos pasaulē svētdien izskan visdažādākā reakcija.
Parādoties ziņām par Hamenei nāvi, Teherānas ielās sākās svinības, cilvēki pauda sajūsmu, atskaņoja priecīgu mūziku un rīkoja uguņošanu, liecina videoieraksti, kuru autentiskumu apliecinājusi aģentūra AFP.
ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
Svinības sākās pēc plkst. 23 (plkst. 21.30 pēc Latvijas laika). Tomēr tās nav bijušas masu akcijas, jo daudzi irāņi ir iebiedēti pēc asiņainās masu protestu apspiešanas janvārī.
Tikmēr tūkstoši cilvēku izgājuši Teherānas ielās, lai izrādītu sēras par Hamenei nāvi, vēsta AFP žurnālisti. Vairums sērotāju tērpušies melnā. Viņi pulcējās Revolūcijas laukumā zem plakātiem, kas pieprasa nāvi ASV un Izraēlai. Pūlī bija redzami Irānas karogi un Hamenei portreti.
Irānas varasiestādes izsludinājušas 40 dienu ilgas sēras.
Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns svētdien paziņojis, ka Hamenei likvidācija ir "kara pasludināšana musulmaņiem".
Tikmēr Ķīna svētdien paziņojusi, ka ASV un Izraēlas triecieni Irānai esot "nopietns Irānas suverenitātes un drošības pārkāpums", kas mīda kājām "visus ANO Hartas mērķus un principus un starptautisko attiecību pamatnormas", ko Pekina stingri nosoda. Ķīnas Ārlietu ministrija pieprasījusi nekavējoties pārtraukt ASV un Izraēlas militārās operācijas.
Arī Krievijas diktators Vladimirs Putins svētdien paziņojis, ka Hamenei likvidācija esot "cilvēces morāles pamatnormu un starptautisko tiesību cinisks pārkāpums". Pezeškiānam adresētā vēstulē, ko publicējis Kremlis, diktators paudis līdzjūtību savam likvidētajam kolēģim.
Pekinas un Maskavas totalitārajiem režīmiem piebalsojis arī Ziemeļkorejas diktatoriskais režīms, kas paziņojis, ka ASV un Izraēlas triecieni Irānai ir "nelikumīgas agresijas akts". Phenjana norādījusi, ka uzbrukums Irānai ir "bezkaunīga un gangsteriem raksturīga rīcība", lai īstenotu ASV un Izraēlas "savtīgās un hegemonijas intereses".
Savukārt ASV prezidents Donalds Tramps norādījis, ka likvidētais Hamenei bijis viens no ļaunākajiem cilvēkiem cilvēces vēsturē un ka viņa nogalināšana ir vislielākā iespēja Irānas tautai atgūt savu valsti.
Arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pēc Hamenei nāves aicinājis irāņus gāzt teokrātisko režīmu. "Vairāk nekā trīsarpus desmitgades šis nežēlīgais tirāns visā pasaulē izplatīja teroru, apspiežot paša tautu, kamēr nenogurstoši bez pārtraukuma gatavoja Izraēlas iznīcināšanas plānu," uzsvēris Netanjahu.
Savukārt kādreizējā Irānas šaha dēls Reze Pahlavi apsveicis Hamenei likvidāciju, paužot pārliecību, ka ar Islāma Republiku ir cauri un ka drīzumā tā atradīsies vēstures atkritumu tvertnē.
Eiropas Savienības (ES) augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa svētdien paziņojusi, ka Hamenei likvidācija ir izšķirošs brīdis. Nav skaidrs, kas tam sekos, taču tas pavēris ceļu uz citādu Irānu, kuras veidošanā tautai būs lielāka brīvība, norādījusi Kallasa.
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hēlijs svētdien atzinis, ka maz būs tādu, kas sēros par Hamenei nāvi, un viņam piebalsojis arī Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs.
Arī Francijas valdības pārstāve izteikusies, ka Parīze ir apmierināta ar asinskārā diktatora nāvi.
Irāņu izcelsmes amerikāņi svētdien izgājuši Bostonas un Losandželosas ielās, lai paustu savu prieku par Hamenei likvidāciju.
Tajā pašā laikā Irānas balstītais palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamās" nosodījis "ASV un fašistu okupantu valdības" briesmīgo noziegumu. Arī Libānas šiītu teroristiskais grupējums svētdien solījis pretoties ASV un Izraēlas "agresijai".
Tikmēr pāvests Leons XIV svētdien aicinājis apturēt "vardarbības spirāli", kamēr tā nav pārvērtusies nepārvaramā