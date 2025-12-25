Atklāti Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija "neaizmirstamie" Ziemassvētku plāni. 100 000 dolāru par dekorācijām un zelta egli
Popzvaigzne Teilore Svifta un NFL spēlētājs Treviss Kelsijs ar prieku gaida šos Ziemassvētkus, ko pirmo reizi pavadīs kā saderināts pāris.
Teilore Svifta ir gatava atzīmēt svētku sezonu ar tādu vērienu, kāds vēl nekad nav pieredzēts. Viņa plāno greznus Ziemassvētkus kopā ar savu līgavaini Trevisu Kelsiju un abu ģimenēm. Avoti atklāj, ka dziedātāja svinības nodēvējusi par “Swiftmas” (ko vārētu interpretēt kā “Sviftmassvētki”), solot prieka, ģimeniskas siltuma un krāšņu dekorāciju apvienojumu, kas atspoguļo viņas mīlestību pret svētkiem.
Pāris, kura mīlasstāsts kopš saderināšanās ir aizkustinājis daudzus, galvenās svinības rīkos Ziemassvētku vakarā. NFL zvaigznei 25. decembrī paredzēta futbola spēle, un, kā vēsta avoti, dziesmas “Lover” autore nav taupījusi līdzekļus — dekorācijām iztērēti vairāk nekā 100 000 dolāru. Zinātāji norāda, ka svētku centrālo vietu ieņemot 12 metru augsta zelta Ziemsvētku egle, rotāta ar tūkstošiem kristālu un dizaineru bumbiņu, ko papildina dabiska izmēra ziemeļbrieži un apsniguša Riekstkoža kompozīcija.
Papildus iespaidīgajām dekorācijām Svifta, kā ziņots, iecerējusi arī virkni vērienīgu dāvanu, tostarp privātu salu Kelsijam.
Mīlnieki Jaunā gada svinībām iznomājuši greznu villu Musha Cay salā, kas pieder Bahamu salu grupai, kas liecina par vēlmi pēc mierpilnas atpūtas pēc svētku burzmas. Avoti piebilst, ka Svifta un Kelsijs šos Ziemassvētkus uztver kā iespēju atvilkt elpu un atjaunot tuvību saspringto darba grafiku un kāzu plānošanas laikā.
Viņi ar nepacietību gaida šos svētkus kā pēdējos, ko pavadīs tikai partneru statusā, jo drīz pēc kāzām abi plāno sākt veidot ģimeni.
Līdz ar to fani var gaidīt patiesi īpašus “Sviftmassvētkus” — piepildītus ar Teilorei raksturīgo mirdzumu un svētku noskaņu, ko caurvij sirsnīgi ģimeniski mirkļi.