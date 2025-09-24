Mamma spiež Trevisu Kelsiju ātrāk radīt bērnus ar Teilori Sviftu - kā viņi reaģēs?
Donna Kelsija ir "ļoti sentimentāla" par sava dēla amerikāņu futbolista Trevisa Kelsija un popzvaigznes Teiloras Sviftas attiecībām. Viņa ir sajūsmināta par Teilori un nevar vien sagaidīt mazbērnu.
Trevisa Kelsija māte Donna Kelsija izdara “zināmu spiedienu” uz savu jaunāko dēlu. Tagad, kad Treviss ir lūdzis savas mīļotās roku un Teilore Svifta bildinājumu ir pieņēmusi, topošā vīramāte skubina dēlu, lai abi ar līgavu pēc iespējas ātrāk radītu bērnus.
Pirmdien, 22. septembrī, brāļi Kelsiji uz sava podkāsta „New Heights” jaunākās epizodes ierakstu viesos bija uzaicinājuši treneri Deionu Sandersu. Kad sarunā tika skarta tēma, ka vecākiem vienmēr kāds bērns ir mīļāks, Džeisons Kelsijs atzinās: „Mammai vienmēr Treviss bija numur 1. To es zinu.”
Treviss ātri viņu pārtrauca un norādīja, ka prioritātes ir mainījušās. Viņš paziņoja: „Tagad mamma tieši Džeisonu uzskata par numur 1, jo viņam ir bērni,” atsaucoties uz vecākā brāļa četrām meitām. 37 gadus vecais bijušais profesionālais futbolists Džeisons Kelsijs, kurš 13 gadus ilgušo NFL karjeru aizvadīja Filadelfijas “Eagles” komandā, 2018. gada 14. aprīlī apprecējās ar Kailiju Kelsiju un ģimenē sagaidīja četras meitas: Vaijatu (5), Eliotu (4), Benetu (2) un Finnu (5 mēneši).
Atbildot uz brāļa argumentu, Džeisons jokojot piebilda: „Tas ir taisnība. Viņa to ir teikusi. Viņa ir izteikusi šādu komentāru. Viņa ir izdarījusi zināmu spiedienu uz viņu.” Arī treneris Sanderss iesaistījās sarunā par Trevisa mātes vēlmi pēc mazbērniem un smejoties sacīja: „Ko tu vēl gaidi, tēt? Ko tu gaidi?”
Žurnāls “People” atklājis, ka Donna Kelsija ir ļoti sentimentāla un rūpīgi glabā visas piemiņas lietiņas, kas atgādina par dēla Trevisa un viņa mīļotās meitenes Teilores Sviftas saderināšanās dienu.
„Donna sākusi krāt visu par šo dienu – fotogrāfijas, piezīmes un pat ziedus. Viņa ir ļoti sentimentāla par saderināšanos. Viņa vēlas atcerēties katru detaļu, tāpēc kolekcionē jebko no viņu pirmajām dienām, kā saderinātam pārim,” atklājis avots.