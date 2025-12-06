Kas šobrīd zināms par Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija pirmslaulību līgumu?
foto: BACKGRID/ Vida Press
Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija kapitāls ievērojami atšķiras.
Kas šobrīd zināms par Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija pirmslaulību līgumu?

Teilore Svifta un Treviss Kelsijs ar nepacietību gaida savas kopdzīves nākamo posmu, taču pirms kāzām viņiem vēl jāpieņem vairāki praktiski un svarīgi lēmumi.

35 gadus vecajai popzvaigznei un 36 gadus vecajam NFL spēlētājam ir būtiska atšķirība finansiālajā stāvoklī - Sviftas turība sasniedz ap 1,6 miljardiem ASV dolāru, savukārt Kelsija kapitāls tiek lēsts 70–90 miljonu ASV dolāru apmērā. Viņu situācijā pirmslaulību līgums ir ļoti nepieciešams.

Pēc anonīma avota sniegtās informācijas, skaņdarba “The Fate of Ophelia” izpildītāja un Kanzassitijas “Chiefs” uzbrucējs šobrīd, šķiet, nespējot vienoties par līguma nosacījumiem.

foto: XNY/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA/ Vida Press
Teilore Svifta un Treviss Kelsijs šā gada 7. novembrī Ņujorkā.
Sociālās saziņas platformā “X” publicēts anonīms ieraksts: “Šajā starpsezonā it kā plānotas kāzas, taču starp A+ līmeņa dziedātāju un viņas līgavaini šobrīd viss ir mazliet sarežģīti. Aizkulišu diskusijas par finansēm ir bijušas diezgan nežēlīgas. Turklāt viņš grib spēlēt vēl gadu vai pat ilgāk un pēc tam pievērsties sporta komentēšanai. Viņa nevēlas neko no tā.”

Pāris un viņu pārstāvji šo jautājumu nav komentējuši, taču sociālajos tīklos cilvēku viedokļi par to, kādām jābūt vienošanās detaļām, krasi dalās.

Daži uzskata, ka tikai taisnīgi būtu katram paturēt savu kapitālu atsevišķi, savukārt citi ir pārliecināti, ka sporta zvaigznei vajadzētu atteikties no saviem personīgajiem aktīviem topošās sievas labā. Tajā pašā laikā ir cilvēki, kas norāda — ņemot vērā Sviftas rūpīgo un profesionāli organizēto drošības komandu, pirmslaulību līguma detaļu nopludināšana publiskajā telpā ir ļoti maz ticama.

