Visvairāk atzīmētais "Instagram" ieraksts vēsturē. Vai Teilore Svifta var pārspēt Lionelu Mesi?
Miljoniem cilvēku ar sirsniņu atzīmējuši amerikāņu popzvaigznes Teilores Sviftas “Instagram” ierakstu, kurā viņa paziņoja par saderināšanos ar Nacionālās futbola līgas zvaigzni Trevisu Kelsiju.
Otrdien, 26. augustā, dziedātāja Teilore Svifta paziņoja par saderināšanos ar Kanzasitijas “Chiefs” spēlētāju Trevisu Kelsiju savā “Instagram” lapā, un ieraksts acumirklī guva miljoniem “patīk” sirsniņu gan no faniem, gan citām slavenībām.
Piecu fotogrāfiju ieraksts, kurā Kelsijs redzams bildinām Sviftu romantiskā rožu dārzā, saņēma vairāk nekā 30 miljonus novērtējumus ar “patīk” jau dažās pirmajās stundās pēc ziņas publicēšanas.
Pie fotogrāfijām no zīmīgās dienas popzvaigzne rakstīja: “Jūsu angļu valodas skolotāja un jūsu sporta skolotājs precas.”
Šī ieraksta straujā “patīk” skaita pieaugums izraisījis spekulācijas Teilores fanu vidū par to, vai šis varētu kļūt par visvairāk sirsniņu saņēmušo ierakstu visā “Instagram” vēsturē.
Pagaidām ieraksts nav sasniedzis “Instagram” visvairāk iecienītā ieraksta rekordu, tomēr sociālo mediju analītiķi uzskata, ka tam ir potenciāls turpināt kāpt uz augšu, jo ziņa par saderināšanos turpina izplatās visā pasaulē.
Pašlaik rekords par visvairāk atzīmēto “Instagram” ierakstu pieder argentīniešu futbolistam Lionelam Mesi, kurā viņš svin Argentīnas uzvaru 2022. gada FIFA Pasaules kausa finālā. Kopš šī ieraksta publicēšanas tas saņēmis nepilnus 75 miljonus “patīk” sirsniņu. Vēsturiskajā ierakstā Mesi redzams turam Pasaules kausa trofeju “Lusail” stadionā Katarā.