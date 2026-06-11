Ukrainas dronu dēļ Krievijas kolonnas tagad pavada četri bruņoti transportlīdzekļi un lūgšana
Vēl maijā šie transportlīdzekļi pārvietojās bez bruņotas apsardzes, taču tagad 71% no tiem ir pazuduši no M-14 autoceļa.
Krievijas militārās loģistikas nodrošinātāji izmisīgi cenšas pasargāt savas kravas automašīnu kolonnas no Ukrainas dronu uzbrukumiem. Papildus maršrutu maiņai, izvairoties no visapdraudētākajiem ceļiem, daļa komandieru tagad kravas kolonnām piešķir arī mobilās uguns atbalsta grupas.
Vai šīs grupas spēs notriekt pietiekami daudz dronu, lai mainītu situāciju arvien saasinātākajā loģistikas karā, vēl ir pāragri spriest. Izšķiroša nozīme var būt tam, kādā augstumā droni lido pirms uzbrukuma.
Šajā pavasarī Ukrainas dronu vienības sāka intensīvu triecienu kampaņu pret tūkstošiem Krievijas kravas automašīnu, kas ik dienu pārvadā munīciju, apgādi un papildspēkus no noliktavām dziļi aizmugurē uz frontes līnijas vienībām. Šīs kampaņas mērķis ir vājināt Krievijas pulkus vēl pirms tie spēj sākt uzbrukumus tā dēvētajā pelēkajā zonā starp karojošo pušu pozīcijām.
"Mēs ieviešam Krievijas armijai loģistikas blokādi," paziņoja Ukrainas vicepremjers un digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs. "Mēs paplašinām vidēja darbības rādiusa triecienoperācijas, lai sistemātiski iznīcinātu pretinieka loģistiku un apgādes maršrutus, liedzot tam spēju veikt uzbrukuma operācijas."
Loģistikas traucēšanas kampaņa, ko galvenokārt īsteno Ukrainas dronu vienības, izmantojot pret radioelektroniskās cīņas līdzekļiem noturīgus vidēja darbības rādiusa dronus ar mākslīgā intelekta atbalstītu mērķu noteikšanu, sākotnēji bija vērsta pret kolonnām, kas pārvietojās pa visredzamākajiem maršrutiem. Viens no galvenajiem mērķiem bija autoceļš M-14, kas savieno Krievijas dienvidu reģionus ar okupēto Krimu.
Viens no visbiežāk izmantotajiem droniem šajās operācijās ir aptuveni 5000 ASV dolāru vērtā Swift Beat "Hornet" sistēma.
M-14 ir daļa no plašākā Eiropas autoceļa E-58, kas Ukrainas teritorijā stiepjas gar Melnās jūras piekrasti.
Maija beigās Ukrainas Aizsardzības ministrija ziņoja par triecieniem gandrīz 500 Krievijas kravas automašīnām dienā, kas ir deviņas reizes vairāk nekā vidējais ikdienas triecienu skaits kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.
Tā kā pa M-14 autoceļu ik dienu pārvietojās aptuveni 3500 Krievijas kravas automašīnu, šādi zaudējumi ir būtiski. Pagaidām Kremlis spēj kompensēt zaudēto tehniku, pārdalot transportlīdzekļus no aktīvā autoparka.
Tomēr drīzumā Krievijai var nākties izmantot desmitiem tūkstošu vecāku kravas automašīnu, kas glabājas ilgtermiņa noliktavās. Šo gadu desmitiem veco transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis gan ir visai bēdīgs.
"Lielākā daļa no tiem ir faktiski metāllūžņi, kurus praktiski nav iespējams atjaunot ekspluatācijai," norāda analītiķis "Jompy".
At this rate of exponentially increasing strikes, eventually Russia will try to make use of as many of these stored trucks as it can. Even if most of them are scrap metal husk, utterly impossible to reactivate. https://t.co/CRfbtkMO9L— Jompy (@Jonpy99) June 1, 2026
Kolonnu aizsardzības pastiprināšana
Saprotot, ka 500 kravas automašīnu zaudēšana dienā nav ilgtspējīga, Krievijas komandieri meklē jaunus risinājumus. Viņi sākuši novirzīt kravas transportu no M-14 autoceļa uz mazākas nozīmes ceļiem, lai izkliedētu kolonnas un apgrūtinātu Ukrainas dronu operāciju plānošanu.
Saskaņā ar Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandiera Roberta Brovdi teikto, militārā satiksme uz M-14 kopš maija beigām ir samazinājusies par 71%, jo kravas automašīnas uz priekšējām bāzēm tagad dodas pa alternatīviem maršrutiem.
Magyar’s update on Crimean logistics:— 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 9, 2026
From now on, the occupier’s logistics death marches to Crimea are authorized exclusively via back roads.
Official admission of helplessness – noted.
Effective June 7, by order of the commander of Operational Grouping “Vostok”, military…
Taču Krievija ne tikai maina maršrutus – tā sākusi arī bruņot savas kravas kolonnas, kuras iepriekš pārvietojās bez jebkādiem aizsardzības līdzekļiem. Novērotājs Kims Hoviks apgalvo, ka nesen publicētajos video redzamas Krievijas kolonnas, kurās līdzās kravas automašīnām pārvietojas pat četri transportlīdzekļi ar ložmetējiem, kuru uzdevums ir aizsargāt kolonnu no dronu uzbrukumiem.
Ložmetēji nav efektīvākais aizsardzības līdzeklis pret droniem, taču Krievijas rīcībā nav daudz citu iespēju. Radioelektroniskās cīņas sistēmas, kas traucē dronu vadības signālus, ir mazefektīvas pret bezpilota lidaparātiem ar autonomām mākslīgā intelekta mērķēšanas sistēmām. Šādi droni spēj paši atpazīt mērķus un veikt uzbrukumu bez operatora tiešas iesaistes.
Arī Krievijas tālās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas – gan stacionārās, gan mobilās zenītraķešu iekārtas – ir būtiski cietušas citas Ukrainas dronu kampaņas rezultātā, kas īpaši vērsta pret pretgaisa aizsardzības objektiem.
Laikposmā no 2025. gada jūnija līdz 2026. gada martam Ukrainas droni iznīcinājuši vairāk nekā 400 radarus un zenītraķešu sistēmas, kas ievērojami pārsniedz Krievijas spējas tik īsā laikā atjaunot zaudēto tehniku.
Tas, cik efektīvi ložmetējnieki spēs cīnīties pret "Hornet" un citiem Ukrainas droniem, var būt atkarīgs no tā, kādā augstumā šie droni veic izlūkošanu un meklē kravas automašīnas.
Arī Ukrainas mobilās pretgaisa aizsardzības grupas savulaik veiksmīgi notrieca Krievijas "Shahed" dronus, taču situācija mainījās, kad tie sāka lidot vairāku tūkstošu pēdu augstumā. Tagad Ukrainas ložmetējnieki ir kļuvuši "lielākoties neefektīvi", norāda Ukrainas radioelektroniskās cīņas virsnieks ar segvārdu "Alķīmiķis"
Nav skaidrs, cik lielā augstumā "Hornet" droni spēj efektīvi patrulēt, vienlaikus saglabājot spēju atklāt kravas automašīnas uz zemes. Tomēr iespējams, ka lidojumi lielākā augstumā kļūs arvien nepieciešamāki.
Dronu karš pret loģistikas maršrutiem turpinās, un Ukrainas bezpilota sistēmu vienībām nākas nepārtraukti pielāgoties Krievijas pretpasākumiem, tāpat kā Krievija cenšas pielāgoties Ukrainas izmantotajai taktikai.