"Viņi ieņirdz par Eiropas humānismu!" Dombrava Muceniekos pieprasa nekavējoties izraidīt visus nepiederīgos
Latvijā "šķietamie patvēruma meklētāji" "ieņirdz" par Eiropas humānismu, bet Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) nepietiekami rīkojas problēmas novēršanā, uzskata iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA).
Dombrava pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos apmeklējuma norāda, ka nav pieņemami, cik Latvija patiesībā ir atvērta nelegālajiem imigrantiem, kuri pēc nelikumīgas robežšķērsošanas uzdodas par patvēruma meklētājiem.
Tas liecina, ka nepieciešams noteikt stingru algoritmu, kā šādas personas tiek identificētas un izraidītas, uzskata ministrs.
Viņš sagaidīs no atbildīgajām iestādēm - PMLP un Valsts robežsardzes - rīcību, lai no valsts tiktu nekavējoties izraidītas šādas personas.
"Patvēruma meklētāju centrus pārpludina bari ar Somālijas, Sudānas, Bangladešas, Šrilankas un citu eksotisku valstu pilsoņiem, kurus uztur par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Viņi brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, apkārtējo vidi ir pataisījuši par miskasti. Viņi necenšas slēpt, ka ir nelegāli šķērsojuši Latvijas ārējo robežu, un labi saprot, kā ļaunprātīgi izmantot Eiropas Komisijas regulējumu savā labā," preses paziņojumā apgalvo Dombrava.
Tāpat šie cilvēki "ieņirdz" par Latvijas un Eiropas humānismu, uzskata ministrs.
Dombrava uzskata, ka PMLP un Valsts robežsardze nav izdarījusi visu iespējamo, lai to novērstu. "Šādas personas nevarēs brīvi staigāt apkārt un netiks paturētas Latvijā," norāda Dombrava.
Patlaban patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" aizņemtas 455 vietas no 450, tādā veidā pārsniedzot centra kapacitāti. Izmitināšanas centrā "Liepnā" Alūksnes novadā izmitināti 66 patvēruma meklētāji. Viena patvēruma meklētāja ar izmitināšanu saistītās izmaksas dienā ir 22 eiro.
Pēc ministra paustā, šogad piecos mēnešos Latvijā reģistrēti 490 patvēruma meklētāji. Visvairāk patvēruma meklētāju ir no Somālijas - 71 persona, Ēģiptes - 51 persona, Afganistānas - 41 persona, Pakistānas - 40 personas un Bangladešas - 39 personas.
Jau ziņots, ka imigrācijas ierobežošanu Dombrava ir pieteicis kā savu prioritāro darbu.
Ministra vadībā ministrija izstrādās un virzīs apstiprināšanai Ministru kabinetā rīcības plānu Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma ieteikumu īstenošanai, vienlaikus uzsākot plāna konkrētu pasākumu īstenošanu.
"Rekomendāciju īstenošana ļaus izveidot stingru imigrācijas politiku, novēršot iespēju nelegāli uzturēties Latvijā un slēdzot shēmas caur kurām tika legalizēti "ekonomiskie imigranti", paziņojis Dombrava.