"Viņi dedzina visu!" Krievu militārie blogeri brīdina par Krievijas loģistikas sabrukumu Ukrainas dronu uzbrukumu dēļ
Krievijas militārie blogeri un kara komentētāji aizvien skaļāk brīdina par Krievijas pieaugošajām problēmām armijas apgādes sistēmā, saistībā ar Ukrainas dronu triecieniem pa valsts loģistikas maršrutiem, degvielas vedējiem un militāro transportu.
Ukraina pēdējo mēnešu laikā būtiski paplašinājusi vidējās darbības dronu izmantošanu frontē, koncentrējoties nevis uz atsevišķu militāro objektu iznīcināšanu, bet gan uz Krievijas armijas apgādes sistēmas graušanu agresorvalsts okupētajās Ukrainas teritorijās. Analītiķi uzskata, ka šī stratēģija var nopietni ietekmēt Maskavas spēju turpināt ofensīvas operācijas frontē.
Sociālajos tīklos pēdējās nedēļās publicēti desmitiem video, kuros redzami Ukrainas triecieni Krievijas kravas automašīnām, degvielas vedējiem un tehnikas remonta vienībām desmitiem kilometru aiz frontes līnijas. Īpaši aktīva šajā kampaņā ir Ukrainas brigāde "Azov", kas izmanto amerikāņu uzņēmuma "Perennial Autonomy" ražotos "Hornet" dronus. Aptuveni 5000 dolāru vērtie bezpilota lidaparāti spēj nest piecu kilogramu kaujas lādiņu un sasniegt mērķus līdz pat 200 kilometru attālumā.
Krievijas militārie blogeri atzīst, ka jaunā Ukrainas taktika radījusi Krievijai nopietnas problēmas. "Viņi vienkārši visu sadedzina!" sūdzējies Krievijas militārais blogeris ar segvārdu "Victory Volunteers". "Kā ar to cīnīties? Pagaidām risinājuma nav," viņš piebilda. Atklāto avotu analītiķi aprēķinājuši, ka aprīlī dokumentēti vismaz 55 triecieni Krievijas loģistikas transportam, bet maijā to skaits pieaudzis līdz 130, un uzbrukumu intensitāte turpina palielināties.
Uzbrukumi īpaši koncentrēti uz svarīgām apgādes artērijām okupētajās teritorijās. Viena no galvenajām ir autoceļš R-280, kas savieno Rostovu pie Donas ar okupēto Krimu un šķērso vairākas okupētās Ukrainas pilsētas. Pēc Ukrainas analītiķu aplēsēm, šajos uzbrukumos jau iznīcināti vai bojāti vairāk nekā 80 Krievijas armijas transportlīdzekļi. Sekas jūtamas arī civilajā sektorā – okupētajā Krimā un Melitopolē novērots degvielas deficīts, bet degvielas uzpildes stacijās veidojušās garas rindas.
Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fedorovs nesen paziņoja par jaunas programmas "Loģistikas blokāde" sākšanu, kuras mērķis ir vēl vairāk paplašināt šādus uzbrukumus. "Mūsu uzdevums ir palielināt spiedienu uz krieviem viņu aizmugurē un liegt viņiem iespēju veikt aktīvas uzbrukuma operācijas," norādīja Fedorovs. Programmas īstenošanai paredzēti papildu pieci miljardi grivnu jeb aptuveni 113 miljoni ASV dolāru.
Rietumu un Ukrainas eksperti uzskata, ka kampaņa jau sākusi ietekmēt Krievijas spējas nodrošināt karaspēku frontē. Bijušais Ukrainas bezpilota sistēmu operators Dmitro Putiata norāda, ka daļa Krievijas vienību jau spiesta samazināt degvielas patēriņu un pārvietot munīcijas noliktavas tālāk no frontes, dažos gadījumos pat atpakaļ uz Krievijas teritoriju.
Tikmēr Krievijas kara korespondents Dmitrijs Stešins brīdina, ka bez steidzamiem pretpasākumiem "tuvāko mēnešu laikā Krievijas loģistika var sabrukt". Līdzīgu viedokli pauduši arī citi Krievijas militārie komentētāji, atzīstot, ka teritorijas, kuras agrāk tika uzskatītas par drošām, vairs tādas nav.