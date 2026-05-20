VIDEO: Ukrainas bezpilota lidaparāti pārrāvuši Krievijas loģistiku okupētajās teritorijās
Krievijas propagandisti sākuši masveidā sūdzēties par loģistikas problēmām uz galvenajiem ceļiem okupētajās Ukrainas teritorijās.
Ukrainas žurnālists Deniss Kazanskis ziņoja par krievu masveida sūdzībām par situāciju ar loģistiku okupētajās Ukrainas teritorijās. Viņš norāda, ka Krievijas propagandisti atzīst: pārvietošanās pa svarīgākajām automaģistrālēm kļuvusi ārkārtīgi bīstama Ukrainas bezpilota lidaparātu aktivitātes dēļ.
Jo īpaši runa ir par svarīgiem ceļiem Doneckas, Mariupoles un Starobeševes rajonos. Ukrainas droni tur nepārtraukti novēro tehnikas kustību, identificē militāros mērķus un periodiski veic triecienus.
Krievi ar satraukumu ziņo arī par dronu izmantošanu gaidīšanas režīmā un munīcijas nomešanu no bezpilota lidaparātiem.
Pēc Krievijas avotu teiktā, situācija uz ceļiem pašlaik ir bīstamāka nekā 2023. gadā, jo droni darbojas jau dziļi aizmugurē.
Ukrainas puse šo taktiku dēvē par "loģistikas uguns kontroli", kas paredz diennakts izlūkošanas un triecienu dronu klātbūtni gaisā virs galvenajām transporta artērijām.