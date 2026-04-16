Elitārā "Azov" vienība ir pārņēmusi kontroli pār debesīm virs Doneckas: droni uz ielām un šosejām spridzina okupantu tehniku
Ukrainas bezpilota lidaparāti brīvi darbojas dziļi aiz ienaidnieka līnijām. Ar mākslīgo intelektu darbināmie droni ir sākuši sistemātiski iznīcināt Krievijas loģistiku ap Donecku.
Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpuss "Azov" ir pārņēmis kontroli pār galvenajiem Krievijas karaspēka loģistikas maršrutiem ap Donecku un pašā pilsētā. Vienība publicēja video, kurā redzams, kā Ukrainas trieciendroni uzbrūk Krievijas tehnikai un personālam tieši pilsētas robežās, kā arī uz galvenajiem ceļiem un šosejām.
Militārpersonas norāda, ka droni darbojas Zuhresas, Andrijivkas, Starobeševas, Horļivkas, Lisičanskas rajonos un uz Doneckas apvedceļa, kur tie aktīvi uzbrūk ienaidnieka militārajiem mērķiem.
Mākslīgā intelekta droni ar autonomu vadību
Uzbrukumiem tiek izmantoti ar mākslīgo intelektu aprīkoti "Hornet" bezpilota lidaparāti. Tiek ziņots, ka droni, pateicoties mašīnredzei, spēj automātiski noteikt mērķi un turpināt mērķēt pat bez GPS. Šīs sistēmas ir izturīgas pret elektronisko karadarbību un ļauj operatoriem uzbrukt mērķiem ievērojamā attālumā no frontes līnijas.
Saskaņā ar militārajām aplēsēm tas ievērojami paplašina ienaidnieka loģistikas iznīcināšanas iespējas.
Aizmugure ap Donecku vairs nav droša
Ukrainas bezpilota lidaparātu aktivitāte dziļajā operāciju zonā liecina par Krievijas gaisa telpas kontroles vājināšanos. Maršruti, kas iepriekš tika uzskatīti par relatīvi drošiem tehnikas un munīcijas pārvietošanai, tagad tiek pastāvīgi novēroti un pakļauti iznīcināšanas riskam. Militārpersonas norāda, ka triecieni loģistikai tieši ietekmē Krievijas vienību spēju apgādāt fronti.