Zināmas sīkākas ziņas par zēnu, kuru pie Berģu Mūzikas un mākslas skolas notrieca auto
Trešdienas, 10. jūnija, rītā pie Berģu Mūzikas un mākslas skolas tika notriekts 12 gadus vecs zēns. Kā norāda mediķi, šofera braukšanas ātrums nebija pārlieku liels, līdz ar to zēna dzīvībai briesmas nedraud.
Kā norāda "Degpunktā", "Peugeot" spēkrats zēnu aizķēra brīdī, kad viņš skrēja pāri gājēju pārejai. Šoferis notikušajā savu vainu atzīst piebilstot, ka zēns uz autoceļa parādījās ļoti negaidīti. "Tuvojoties krustojumam, es skatos, ka abās pusēs neviens negatavojās iet pāri brauktuvei un skatos tālāk. Bija tikko pienācis autobuss. Kā viņš skrēja – vai slīpi, vai kā… Es tikai braucu un redzu, ka pēkšņi skrienošs bērns priekšā," atklāj šoferis.
Zēns trieciena rezultātā tika notriekts zemē, un jau gatavojās celties, lai dotos uz skolu, kur viņš bija paredzējis gatavoties pārbaudes darbam. Bet šoferis viņu pārliecināja nekustēties līdz ierodas mediķi. Par laimi, zēns galvu atsitis nebija spēcīgi un šoreiz viss beidzās tikai ar punu.
Jau ziņots, ka trešdien Ropažu novadā, Upesciemā, pie Berģu Mūzikas un mākslas skolas pēc izkāpšanas no autobusa tika notriekts bērns. Kā liecina sākotnējā informācija bērns bija izkāpis no autobusa un devās šķērsot brauktuvi pa gājēju pāreju, kad notika sadursme ar transportlīdzekli. Transportlīdzekļa vadītājs pēc negadījuma rīkojās atbilstoši situācijai, veicot nepieciešamās darbības un paliekot notikuma vietā. Negadījumam ir vairāki aculiecinieki, kā arī notikušais ir fiksēts videonovērošanas kamerās.
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