"Azov" dibinātājs prognozē kara izšķirošos 6 mēnešus un pastāsta, kur Krievija "radikāli zaudē"
"Azov" dibinātājs un brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis ir pārliecināts, ka Ukrainas bruņotie spēki spēs pārņemt iniciatīvu frontes līnijās, ja tie spēs palielināt un saglabāt tempu vairākus mēnešus.
3. armijas korpusa komandieris Andrijs Biļeckis uzskata, ka nākamie seši mēneši varētu būt pagrieziena punkts karā. Ja Ukrainas armija spēs uzņemt un saglabāt tempu, tā spēs pārņemt iniciatīvu kaujas laukā un piespiest Krieviju atteikties no plāniem ieņemt visu Doneckas apgabalu. Brigādes ģenerālis šādu viedokli pauda intervijā aģentūrai "Reuters".
"Es uzskatu, ka nākamie seši līdz deviņi mēneši būs pagrieziena punkts. Precīzāk, es domāju, ka nākamie seši mēneši ir viskritiskākie," viņš paziņoja. Pēc Biļecka teiktā, Ukrainai ir jānosaka virzieni, kurās tā var uzlabot savu pozīciju un ieņemt stratēģiski svarīgas pozīcijas, lai no spēka pozīcijas sāktu sarunas ar Krieviju par stabilu pamieru. Pēc ģenerāļa teiktā, "no militārā viedokļa tas ir reāli".
Biļeckis paskaidroja, ka 3. armijas korpusa kareivji pārliecinoši tur flangu ap Slovjansku, piespiežot krievu okupantus uzbrukt pilsētai tieši. Šādi uzbrukumi ienaidniekam izmaksā dārgi, nogurdina Krievijas armiju un rada lielus zaudējumus lauka komandieru vidū. "Personāla trūkums vairs neļauj viņiem attīstīties tā, kā tas notika, piemēram, pirms gada," piebilda Biļeckis.
Viņš arī paziņoja, ka Maskava "radikāli zaudē" frontes sakaru jomā pēc tam, kad Īlons Masks ierobežoja "Starlink" izmantošanu. Pēc komandiera teiktā, Ukraina ir līdere bezpilota sauszemes transportlīdzekļu un smago bezpilota lidaparātu (UAV) attīstībā, savukārt Krievija uzvar sacensībās par bezpilota lidaparātiem ar optisko šķiedru sakariem, kurus nevar traucēt.