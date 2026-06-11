Aptauja: 90% pedagogu strādā ārpus standarta darbalaika, lai atbalstītu skolēnus
90% pedagogu strādā ārpus standarta darba laika, vakaros un brīvdienās, lai sniegtu atbalstu skolēniem, liecina Eiropas Tālmācības vidusskolas veiktā pedagogu aptauja. Savukārt 94% pedagogu uzskata, ka bez regulāras skolotāja iesaistes skolēnu motivācija tālmācībā būtiski samazinātos.
Aptaujas rezultāti aktualizē diskusiju par tālmācības nozīmi un pedagoga lomu laikā, kad jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone kā vienu no prioritātēm noteikusi izglītības pieejamības saglabāšanu atbilstoši bērnu labākajām interesēm un mūsdienu drošības izaicinājumiem, tostarp paredzot skaidru kārtību izglītības īstenošanai ģimenē un tālmācībā.
“Tālmācība nav tikai tehnoloģisks risinājums vai iespēja mācīties no jebkuras vietas. Tā ir pilnvērtīga izglītības forma, kurā pedagoga loma bieži ir pat individuālāka, nekā klātienē. Skolotājs ir mentors, motivētājs un atbalsta persona, kas palīdz skolēnam saglabāt disciplīnu, sekot progresam un sasniegt mērķus,” norāda Eiropas Tālmācības vidusskolas direktore Darja Voitjuka.
Pedagogi aptaujā uzsver, ka tālmācība daudziem bērniem un jauniešiem nav alternatīva “ērtākai” izglītībai, bet gan vienīgā iespēja turpināt mācības sev piemērotā veidā. Šī izglītības ieguves forma ir būtiska skolēniem, kuri strādā, dzīvo attālos reģionos vai ārpus Latvijas, nodarbojas ar profesionālo sportu, vai saskaras ar veselības problēmām, emocionālās labsajūtas izaicinājumiem vai citām individuālām vajadzībām.
Skolu pārstāvji uzskata, ka ministres paustā prioritāte par skaidras un efektīvas tālmācības sistēmas izveidi ir nozīmīgs signāls visai izglītības nozarei. Vienlaikus būtiski, lai turpmākās diskusijas par kvalitātes standartiem un regulējumu balstītos izpratnē par reālo pedagogu darbu un skolēnu vajadzībām. “Ja runājam par izglītības pieejamību un bērnu labākajām interesēm, tad tālmācība ir būtiska mūsdienu izglītības sistēmas daļa. Tā nav krīzes risinājums, tā ir iespēja nodrošināt izglītību dažādās dzīves situācijās, saglabājot kvalitāti un individuālu pieeju,” uzsver D. Voitjuka.
Aptauja, kurā piedalījās vairāk nekā 250 pedagogi no dažādām izglītības iestādēm, kurās tiek īstenotas tālmācības programmas, tika veikta 2026. gada pavasarī.