Ukrainas bruņotie spēki "iegājuši" 70 km aiz okupantu līnijām, nogriežot Krievijas loģistiku
Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas spēkiem aiz ienaidnieka līnijām, vairāk nekā 70 kilometru attālumā no frontes līnijas. Ne elektroniskā karadarbība, ne pretgaisa aizsardzības sistēmas neradīja nekādus draudus Ukrainas bezpilota lidaparātiem.
Ukrainas armija ir uzsākusi sistemātiskus uzbrukumus Krievijas loģistikai Hersonas apgabala kreisajā krastā. Jaunās tehnoloģijas ļauj Ukrainas bruņotajiem spēkiem "izgriezt" tehniku, personālu un ieročus vairāk nekā 70 kilometru attālumā no frontes līnijas. "In Factum" ir publicējis video, kurā redzams "Bulava" drona trieciens Krievijas aizmugurei.
Otrais drons nodrošināja objektīvu novērošanu un uzbrukuma korekcijas. Jāatzīmē, ka abi Ukrainas droni debesīs palika pilnīgi netraucēti: ne elektroniskā karadarbība, ne pretgaisa aizsardzības sistēmas neradīja nekādus draudus Ukrainas bezpilota lidaparātiem.
Uzbrukumā tika iznīcināta Krievijas "KamAZ" kravas automašīna, kas tika izmantota piegāžu pārvadāšanai. Video kvalitāte apstiprina, ka Krievijas puse nespēja efektīvi iejaukties dronu darbībā.
Sāpīgi triecieni Krievijas loģistikai
Transportlīdzekļu iznīcināšana tieši ietekmē Krievijas vienību apgādi Hersonas apgabala kreisajā krastā. Kravas automašīnu zaudēšana sarežģī munīcijas, degvielas un ekipējuma piegādi, palielinot slodzi uz atlikušajiem loģistikas resursiem.
Regulāru uzbrukumu dēļ noliktavām, bāzēm un transportam Krievijas armija ir spiesta izmantot garākus un sarežģītākus apgādes maršrutus, kas samazina piegādes ātrumu un palielina loģistikas ķēžu ievainojamību.