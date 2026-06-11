Rīgā Jāņus svinēs Grīziņkalnā, Dzegužkalnā un Mežaparkā
Uz Jāņu svinībām no 23. jūnija plkst. 20.00 līdz 24. jūnija plkst. 4.30 rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Mežaparka Zaļajā teātrī.
Jāņu nakts pasākums Grīziņkalnā “No saules līdz saulei” plkst. 20.00 sāksies ar vainagu vīšanu, Jāņu tradīcijām un rotaļām. Plkst. 22.20 norisināsies Saules pavadīšana un ugunskura iedegšana kopā ar etnogrupu “Ogas”, postfolkloras grupu “Rikši” un folkloras kopu “Kokle”. Pēc pusnakts Jāņu bērnus iepriecinās DJ un muzikālā apvienība “Raxtu Raxti”, bet pēc diviem naktī visiem būs iespēja izkustināt kājas ballē kopā ar grupu “Zuši”, savukārt no plkst. 4.00 varēs baudīt dejas kopā ar DJ Kasparu Zaviļeiski.
Dzegužkalnā, kā ierasts, Jāņu svinības noritēs tradicionālā gaisotnē. Plkst. 20.00 tās atklās Jāņu māte Zoja Heimrāte un Jāņu tēvs Edgars Lipors kopā ar “Rīgas Danču kluba” dalībniekiem un etno grupu “Zeidi”. No plkst. 20.30 līdz plkst. 22.00 notiks tradicionālā aplīgošana un salīgošana etno grupas “Zeidi” vadībā, bet no plkst. 22.30 līdz plkst. 23.00 sanākušos priecēs līgotnes postfolkloras grupas “Iļģi” izpildījumā. Savukārt no plkst. 23.00 līdz pat pusnaktij visi tiks aicināti mesties tradicionālajā lielajā danču tūrē, kuru vadīs Ilga Reizniece un grupa “Iļģi”, bet dejas soļus ierādīs Rīgas Danču kluba dejotāji. Pēc pusnakts norisināsies svinīgā visu Jāņu godināšana, kam sekos tumsas kliedēšana muzikālās apvienības “Rahu” pavadībā. Savukārt plkst. 2.00 notiks Saules gaidīšana kopā ar jaunfolkloras grupu “Jauno Jāņu Orķestris”, bet saullēktu piedzīvot kopā ar postfolkloras grupu “Rikši”.
Savukārt Mežaparka Zaļajā teātrī no plkst. 20.00 norisināsies “Rīgas zaļumballe”. Plkst. 20.00 klausītājus un skatītājus priecēs postfolkloras grupa “Rikši”, Žoržs Siksna un pavadošā grupa, savukārt no plkst. 22.30 visus līgotājus iepriecinās grupa “Laika upe”. Tuvāk pusnaktij, ap plkst. 23.40, uzstāsies iemīļotā dziedātāja Aija Andrejeva ar grupu. Vēlāk, ap vieniem naktī, par prieku un jautrību gādās grupas “Labvēlīgais tips, bet īsi pēc diviem dziedātājs Ralfs Eilands ar grupu. Plkst.3.30 izturīgākos līgotājus iepriecinās grupa “Zelta kniede”. No rīta, plkst. 4.25, norisināsies Saules modināšanas rituāls. Pasākumu vadīs aktieri Imants Strads un Elīna Vāne.
Ieeja visos pasākumos bez maksas. Norišu vietās būs iespēja iegādāties tradicionālos svētku ēdienus un spirdzinājumus.
Vairāk par Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt tīmekļvietnē www.kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās “Rīga” un “Rīgā notiek”.