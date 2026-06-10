Liepājas Reģionālās slimnīcas vecmāte stāsta par profesijas izvēli un saikni ar topošajām māmiņām
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas ambulatorā daļa piedāvā vecmāšu vadītu, uz pierādījumiem balstītu aprūpi zema riska grūtniecēm, nodrošinot nepārtrauktu un individuālu atbalstu vienas vecmātes uzraudzībā. Vecmāte Alina Lomaņņikova uzsver uzticēšanās nozīmi, rūpīgu sagatavošanu dzemdībām un ciešu saikni ar topošajām māmiņām visā gaidību un pēcdzemdību ceļā.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas Ambulatorā daļa nodrošina vecmāšu vadītu grūtnieču aprūpi. Tā ir pasaulē atzīta un uz pierādījumiem balstīta pieeja, kas paredzēta zema riska grūtniecēm. Tās pamatā ir nepārtraukta, individuāla aprūpe, kurā sieviete visu grūtniecības laiku ir vienas vecmātes uzraudzībā.
Par šo pieeju, ikdienas darbu ar topošajām māmiņām un gandarījumu profesijā stāsta Liepājas Reģionālās slimnīcas vecmāte Alina Lomaņņikova, kura ikdienā pavada topošās māmiņas visā grūtniecības laikā. “Darbs ir interesants. Ja salīdzina ar darbu stacionārā, kur dzemdētāja atnāk uz divām vai trim dienām un pēc tam aiziet, tad vecmāšu vadītā grūtnieču aprūpē mēs sievieti iepazīstam četrdesmit nedēļu garumā. Ilgais kopā pavadītais laiks ļauj izveidot ciešāku saikni ar pacienti,” stāsta Alina.
Tieši uzticēšanās un nepārtrauktā sadarbība ir viens no galvenajiem šīs aprūpes ieguvumiem. Alina novērojusi, ka topošās māmiņas izturas ar uzticēšanos par to, ka grūtnieču aprūpi vadīs vecmāte.
“Parasti sievietes nav satrauktas, jo fizioloģisku grūtniecību gadījumā svarīgākais bieži vien ir saruna, skaidrojums un atbalsts. Šīm grūtniecēm vairāk vajag psiholoģisko atbalstu un atbildes uz jautājumiem, jo jautājumu vienmēr ir ļoti daudz,” saka vecmāte. “Ja ir augsta riska grūtniecība, vienmēr strādājam komandā ar ārstu. Ja tas ir nepieciešams, nosūtu grūtnieci uz konsultāciju pie speciālista.”
Pēc Alīnas domām, ļoti būtiska loma ir arī sievietes sagatavošanai dzemdībām. “Ja sieviete pēc dzemdībām saka, ka viņai palikušas labas atmiņas, neskatoties uz to, ka tas nav viegls process, tad tas nozīmē, ka viņa bija tam gatava. Psiholoģiskā sagatavošana ir viena no svarīgākajām lietām.”
Alina atzīst, ka šis darbs nepārtraukti rosina profesionāli pilnveidoties. Topošās māmiņas interesējas par ļoti dažādām tēmām, un uz katru jautājumu nepieciešams sniegt pamatotu atbildi. “Cilvēki var pajautāt visdažādākos jautājumus, sākot no tā, vai drīkst apmeklēt saunu, vai var sauļoties. Bieži vien grūtnieces konsultējas ar mammām un vecmāmiņām un arī tur rodas jautājumi,” stāsta vecmāte.
Viens no biežākajiem konsultāciju tematiem ir ikdienišķas saslimšanas grūtniecības laikā. Topošās māmiņas nereti interesējas, kā rīkoties iesnu, klepus vai citu veselības problēmu gadījumā un kādus medikamentus drīkst lietot. “Lai gan klepus vai iesnas nav problēmas, kuras ārstē vecmāte, mums jāspēj orientēties jautājumos, kas topošajām māmiņām rada bažas. Grūtnieces vienmēr uztraucas, lai nejauši neizmantotu kādas zāles, kuras šajā laikā nav atļautas. Bieži vien arī citi speciālisti grūtniecei iesaka konsultēties ar ginekologu vai vecmāti,” stāsta Alina.
Atbalsts nereti nebeidzas līdz ar kārtējās vizītes beigām. “Vecmātes vienmēr kontaktējas ar savām grūtniecēm arī ārpus darba laika – vai tas ir telefoniski, vai rakstot īsziņas. Manuprāt, tas ir normāli, jo vecmāte ir tas starpposms starp grūtnieci un ārstu,” viņa saka.
Pašas Alīnas ceļš uz profesiju nav bijis tradicionāls. Pēc vidusskolas viņa izvēlējās pavisam citu jomu un aptuveni desmit gadus strādājusi kravu pārvadājumu nozarē. “Kādā brīdī sapratu, ka gribu būt speciālists, kurš ar savām rokām var palīdzēt cilvēkam,” viņa atceras.
Sākotnēji Alina bija iecerējusi studēt māszinības, taču vietas programmā bija aizpildītas. Viņai piedāvāja apgūt vecmātes profesiju, un šī nejaušība izrādījās liktenīga. “Toreiz par vecmātes darbu zināju ļoti maz. Bet tā es tur paliku un sapratu, ka tā ir ļoti interesanta profesija,” stāsta Alina.
Runājot par gandarījumu darbā, Alina uzsver, ka vissvarīgākais ir redzēt labu rezultātu. “Man ir svarīgi redzēt labo iznākumu – kad bērniņš ir piedzimis, kad mamma ar mazuli veiksmīgi atgriezušies mājās un viss ir kārtībā. Ja satieku ģimeni parkā un redzu, ka viņi ir priecīgi, tad saprotu, ka savu darbu esmu izdarījusi labi.”
Savukārt līdzsvaru ikdienā palīdz saglabāt ģimene. Alinai ir trīs bērni, un laiks kopā ar viņiem ļauj pārslēgt domas no darba. Brīvajos brīžos viņa lasa grāmatas, nodarbojas ar rokdarbiem, ada, tamborē un apmeklē pilates nodarbības. “Man ir svarīgi pārslēgties uz kaut ko citu. Ikdienas darbi mājās un ģimene man to sniedz. Pēc tam es atkal varu atgriezties darbā,” viņa saka.
Vecmāšu vadītā aprūpe paredz, ka kvalificēta vecmāte nodrošina grūtnieces un jaundzimušā novērošanu visā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Sievietei visu gaidību laiku ir iespēja būt vienas vecmātes aprūpē, veidojot uzticēšanās pilnas attiecības un saņemot nepārtrauktu atbalstu visā ceļā līdz bērniņa piedzimšanai.