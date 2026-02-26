Epstīna skandāla dēļ atkāpjas Pasaules Ekonomikas foruma prezidents
Foto: AP/Scanpix
Pasaules Ekonomikas foruma prezidents Berge Brende.
Jauns.lv/LETA

Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) prezidents Berge Brende ceturtdien paziņoja, ka atkāpjas no amata, gaismā nākot faktiem par viņa saistību ar amerikāņu finansistu un notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu.

Bijušais Norvēģijas ārlietu ministrs Brende WEF vadīja vairāk nekā astoņus gadus, un viņš ir kārtējā augsta ranga amatpersona, kas atkāpjas no amata pēc jaunāko Epstīna lietas materiālu publiskošanas.

Tajos minēts arī līdzšinējā WEF prezidenta vārds.

"Pēc rūpīgas apsvēršanas esmu nolēmis atkāpties no Pasaules Ekonomikas foruma prezidenta un izpilddirektora amata," Brende pauda WEF izplatītajā paziņojumā.

"Esmu pateicīgs par lielisko sadarbību ar kolēģiem, partneriem un vēlētājiem, un uzskatu, ka tagad ir īstais brīdis, lai forums turpinātu savu svarīgo darbu bez traucējošiem faktoriem," norādīja WEF līdzšinējais vadītājs.

WEF līdzpriekšsēdētāji Andrē Hofmans un Lerijs Finks pateicās Brendem par viņa "nozīmīgo ieguldījumu" organizācijā, kas vislabāk pazīstama ar ikgadējo augsta līmeņa sanāksmi Šveices kūrortpilsētā Davosā.

Džefrijs EpstīnsPasaules Ekonomikas forums

