Valsts policija meklē 2011. gadā dzimušo Dianu Kramarevu; pēdējo reizi redzēta pie Rīgas Centrālās stacijas
Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Dianu Kramarevu.
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Valsts policija meklē 2011. gadā dzimušo Dianu Kramarevu; pēdējo reizi redzēta pie Rīgas Centrālās stacijas

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Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Dianu Kramarevu.

Valsts policija meklē 2011. gadā dzimušo Dianu Kra...

Jauniete šā gada 9. jūnija vakarā izgāja no dzīvesvietas, pēdējā zināmā atrašanās vieta bijusi Rīgas Centrālās stacijas apkārtne. Ir nosliece uz klaiņošanu.

Pazīmes: augums ap 170 cm, gaiši mati saņemti astē, bija ģērbusies gaišā džemperī un melnos šortos.

Valsts policija aicina aplūkot Dianas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

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