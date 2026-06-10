Latvijas iedzīvotājiem pazīstamā problēma atkal Eiropas Savienībās līmenī: Lietuva grib apturēt laika maiņu
Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Taminsks otrdien Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laika maiņas Eiropas Savienībā (ES) un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas ES prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē, trešdien paziņoja Lietuvas Satiksmes ministrija.
Sarunā ar Zviedrijas infrastruktūras ministru Andrēasu Kārlsonu un Francijas satiksmes ministru Filipu Tabaro Taminsks uzsvēra, ka jautājums nav par to, vai palikt vasaras vai ziemas laikā, bet gan par pašu pulksteņa rādītāju griešanas praksi.
"Mēs neesam vienkārši pasīvi novērotāji situācijā, kas jau gadu desmitiem rada pastāvīgas bažas eiropiešiem. Es aktīvi iesaistos šajā jautājumā - šodien ar saviem kolēģiem no Zviedrijas un Francijas apspriedām iespēju pārtraukt laika maiņu. Es arī norādīju uz nodomu virzīt šo jautājumu tālāk nākamgad, jo tas ir viens no Lietuvas prioritārajiem jautājumiem tās Eiropas Savienības Padomes prezidentūrā," sacīja ministrs Taminsks.
Pavasarī tika vēstīts, ka Taminsks ir vērsies pie Latvijas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un Igaunijas ministriem ar lūgumu atteikties no pārejas uz ziemas un vasaras laiku.
Tagad viņš paplašina konsultācijas arī ar Dienvideiropas valstīm.
Eiropas Komisija ir sākusi pētījumu par sezonālās laika maiņas ietekmes novērtējumu, ir iesniegti iespējamie scenāriji, un rezultāti tiek gaidīti šovasar.
Jau 2018. gadā ES ierosināja atteikties no vasaras laika ieviešanas un pāriet uz vienotu laika režīmu.
No 6,4 miljoniem Eiropas valstu iedzīvotāju, kas 2018. gadā piedalījās ES sabiedriskajā apspriešanā, 84% atbalstīja laika maiņas atcelšanu. Eiropas Parlaments reformu apstiprināja 2019. gadā, taču kopš tā laika dažas ES valstis tai izrādīja pretestību, tāpēc iniciatīva apturēta.
Ziemeļeiropas valstis ir vairākkārt paudušas bažas par pulksteņu rādītāju griešanu divas reizes gadā, atsaucoties uz datiem, kas liecina par šīs prakses negatīvo fizisko vai psiholoģisko ietekmi uz aptuveni 20% ES iedzīvotāju.
Lai gan lielākā daļa iedzīvotāju atbalsta sezonālās pulksteņa rādītāja maiņas atcelšanu, galīgajam lēmumam ir nepieciešama ES dalībvalstu vienprātība. Pusgada laika maiņa tiek īstenota visā ES saskaņā ar saistošo ES direktīvu par vasaras laika režīmu. Sezonālais laiks tiek piemērots lielākajā daļā Eiropas valstu un vairākās citās valstīs visā pasaulē.