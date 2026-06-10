"Azov" kopā ar citām Ukrainas vienībām liedz okupantiem piekļuvi Mariupoles ostai; veikti triecieni arī Krievijā
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) un citu vienību kopīgas operācijas rezultātā krievu okupantiem tika atņemta iespēja izmantot Mariupoles ostu militāriem mērķiem.
Ukrainas aizsardzības spēki veica triecienus ostas infrastruktūras objektiem okupētajā Mariupolē, ko Krievijas karaspēks izmanto loģistikas atbalstam Ukrainas dienvidos. "Azov" Nacionālās gvardes 1. korpuss ziņo, ka operācija tika veikta kopīgi ar Ukrainas Drošības dienesta (SBU) un Ukrainas Bezpilotu spēku (SBS) vienībām.
Uzbrukums skāra kritiski svarīgus ostas infrastruktūras objektus. Tika bojātas elektriskās apakšstacijas, radara iekārtas, remonta iekārtas, vadības tornis, kā arī degvielas un smērvielu uzglabāšanas tvertnes.
Tika bojāts arī sauskravu kuģis "Lady Augusta", kas ir sankcijām pakļauts kuģis, ko izmanto Krievijas "ēnu flote". "Azov" paziņoja, ka pēc trieciena osta pilnībā palikusi bez elektrības, un tās izmantošana militāriem mērķiem pašlaik nav iespējama.
Ukraina uzbrukusi arī naftas pārstrādes rūpnīcai Samarā un militārai rūpnīcai Čeboksaros.
"Telegram" kanāls "Astra" vēsta, ka Samaras iedzīvotāji ziņoja par daudziem sprādzieniem, pēc kuriem virs pilsētas pacēlās dūmu stabs. Saskaņā ar video un fotoattēlu analīzi uzbrukts naftas pārstrādes rūpnīcai Samarā, kas aizdegusies.
Arī Čeboksaros bija dzirdami sprādzieni, uzbrukts militārajai rūpnīcai "VNIIR-Progress", un tur izcēlies ugunsgrēks.
Ukrainas militāro ziņu "Telegram" kanāls "Exile Nova" vēsta, ka rūpnīcai dots trieciens ar raķetēm "Flamingo".
Rūpnīca "VNIIR-Progress" ražo elektromehāniskās piedziņas, hidrauliskās sistēmas un vadības blokus smagajai militārajai tehnikai, sākot no pašgājējām haubicēm līdz raķešu sistēmām "Iskander".
Abām rūpnīcām Ukraina devusi triecienus arī agrāk.
Tāpat Ukraina iznīcinājusi okupantu bāzi Oleškos. Ukrainas "MiG-29" iznīcinātājs nometa Francijas vadāmo gaisa bumbu AASM Hammer uz Krievijas bāzi Oleškos, Hersonas apgabalā.