"Viņam patika redzēt bailes mūsu acīs!" Epstīna upures sniedz atklātas liecības par pārdzīvoto
Pēc tam, kad ASV Tieslietu ministrija publicēja bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna failus, tajos nejauši tika atklātas arī vairāku viņa upuru identitātes. Viena no tām bija Džoanna Herisona, kas medijam "BBC" norādīja, ka nekad nevēlējās par notikušo runāt skaļi.
"Ir pienācis brīdis, kad tu esi nospiests [zemē] un tev jāatrod veids kā elpot. Es jūtu, ka šis [izvēlēšanās runāt par notikušo skaļi] ir mans veids kā censties plaušās ievilkt gaisu," pauda Herisona. Viņa kopā ar vēl piecām pedofila Džefrija Epstīna upurēm - Dženu Lizu Džonsu, Vendi Pesanti, Viktoriju Derbišīri, Čauntē Deivisu un Lizu Filipsu - savā pieredzē dalījās ar raidījumu "BBC Newsnight's Victoria Derbyshire".
Herisona norāda, ka satika Epstīnu Floridā laikā, kad viņa bija 18 gadu veca. Pie Epstīna viņa vērsās, atsaucoties uz piedāvājumu sniegt masāžas pakalpojumus. "Sākotnēji viss šķita normāli," sacīja Herisona. "Tomēr kādā brīdī viņš sāka masturbēt, un es pilnībā sastingu. Kad devos mājās, nevarēju pateikt ne pušplēsta vārda."
"Viņam patika mūsu acīs redzēt bailes," medijam norāda Liza Filipsa. "Es domāju, ka viņam patika, ka mēs bijām sastingušas un nobijušās un nezinājām, ko darīt, un es domāju, ka viņš no tā guva baudu."
Arī Deivisa norāda, ka iepazinās ar Epstīnu līdzīgā ceļā - viņai tika piedāvāts masieres darbs uz Epstīna privātās salas, kas rezultējās izvarošanā. Sieviete atklāj, ka vairums uzbrukumu gan notika vēlāk - Epstīnam piederošajā "Zorro" rančo Ņumeksikā. "Man par šo vietu ir vistumšākās atmiņas," pauda sieviete. Viņa sacīja, ka šajā vietā jutās iesprostota. "Tās bija aukstas un drūmas sajūtas," pauda Deivisa, paužot aizdomas, ka par rančo tiks atklāts vēl daudz kas nezināms.
Jāpiemin, ka februārī Ņūmeksikas Tieslietu ministrija paziņoja, ka štats izmeklē Epstīna failos paustos apgalvojumus, ka "Zorro" rančo Epstīns, iespējams, licis apglabāt divu meiteņu mirstīgās atliekas. Apgalvojumus paudis cilvēks, kas norādījis, ka ir bijušais rančo darbinieks.
Tikmēr Džena Liza Džonsa un Vendi Pesante atklāj, ka satika Epstīnu, kad viņām bija vien 14 gadu. "Kad tu izej cauri kam tādām tik jaunā vecumā, tas sakropļo tavu realitātes izjūtu uz ilgu laiku," pauda Pesante. "Tev 14 gadu vecumā nevajadzētu attīstīt domāšanu kā seksa pakalpojuma sniedzējai."
Raidījumā sievietes arī aplūkoja fotoattēlus no laika, kad pirmo reizi saskārās ar Epstīnu. Vairākām no viņām, ieraugot foto, bira asaras. Uz foto skatoties Herisona, kurai tajā laikā bija 18 gadu norādīja, ka "viņa pēc pārdzīvotā vairs nesmaida tā kā agrāk". Bet Filipsa, skatoties uz fotoattēlu, kurā viņa iemūžināta gaiši rozā tērpā uz laivas, ceļā uz Epstīna salu, pauž: "Es tolaik baidījos no dzīves, un man nebija ne jausmas, kas sekos tālāk. Es izskatījos pavisam citādāk laikā, kad salu pametu..."
Herisona norādīja, ka šaubās, vai viņa un citi upuri jebkad saņems taisnīgumu tagad, kad Epstīns ir miris. "Man ir jautājumi, uz kuriem nekad nesaņemšu atbildes." Tāpat no Epstīna vardarbības cietušās apgalvoja, ka netic versijai, ka finansists būtu izdarījis pašnāvību. "Mēs viņu pazinām, mēs zinājām, kāds viņš bija..." norādīja Filipsa.
Jau ziņots, ka Epstīns tika atrasts miris savā cietuma kamerā 2019. gada 10. augustā. Ņujorkas medicīnas eksperts pasludināja, ka viņa nāves iemesls esot bijusi pašnāvība. Tomēr jauni dokumenti un video snieguši pretrunīgu informāciju par Epstīna nāves apstākļiem.