Ukrainas atbilde Putinam: simtiem dronu atkal lido uz Krieviju un okupētajām teritorijām
6. jūnija naktī Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka Krievijas Baltijas flotes Kronštates jūras bāzei, kas atrodas 1000 km attālumā no Ukrainas robežas.
Krievijas avoti un Ukrainas novērotāji fiksē vairāk nekā 400 dronu lidojumu, kas, domājams, virzās Sanktpēterburgas apgabala virzienā.
"Aizvadītajā naktī mūsu droni veica aptuveni 1000 kilometru garu lidojumu līdz Sanktpēterburgas apgabalam – līdz ienaidnieka flotes arsenāliem un bāzei Kronštatē," par uzbrukumu "X" rakstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
❗️Right now, 🇺🇦Ukrainian long-range drones are attacking regions of the 🇷🇺Russian Federation and temporarily occupied territories pic.twitter.com/hVNgDJBv8B— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 6, 2026
"Ir pienācis laiks šim karam beigties. Bet Krievijas līderis vēlas cīnīties. Tāpēc ir spēkā Ukrainas sankcijas par šo agresiju. Pagājušajā naktī mūsu bezpilota lidaparāti veica aptuveni 1000 km garu distanci līdz Sanktpēterburgas apgabalam – līdz ienaidnieka jūras arsenāliem un bāzei Kronštatē," sacīja Zelenskis.
Viņš arī teica, ka Ukrainas tālas darbības bezpilota lidaparāti veica aptuveni 500 km garu lidojumu līdz Krasnodaras apgabalam un uzbruka naftas bāzei.
"Ukrainas Bruņoto spēku, Ukrainas Drošības dienesta un Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) kopīgā darba rezultāti ir svarīgi. Krievijai ir jāpārtrauc karš un jāaptur uzbrukumi dzīvībai. Jebkura netaisnība pret Ukrainu saņems taisnīgu atbildi. Paldies mūsu karavīriem par viņu precizitāti," piebilda prezidents.
Krievijas otrās lielākās pilsētas Sanktpēterburgas iedzīvotājiem tika ieteikts nepamest savas mājas pēc tam, kad sestdienas rītā pilsētā tika izsludināts "liela mēroga" Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukums. Tas uzsver Kijivas pieaugošo spēju uzbrukt dziļi Krievijā, dienu pēc tam, kad Krievijas prezidents atteicās no piedāvājuma tikties ar savu Ukrainas kolēģi.
Sanktpēterburgas gubernators Aleksandrs Beglovs ieteica iedzīvotājiem neiet ārā un brīdināja par iespējamiem mobilā interneta pakalpojumu pārtraukumiem, savukārt apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko paziņoja, ka virs apkārtējā Ļeņingradas apgabala tika notriekts 141 drons.
Zināms, ka slēgtas vairākas ielas Sanktpēterburgā un Kronštatē. Mobilais internets ir atslēgts.
Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026
Saskaņā ar neapstiprinātu informāciju, iespējams, uzbrukums tika veikts Jūras siltumtehnikas pētniecības institūtam Lomonosovā (zemūdens ieroču izstrāde), Jūras kadetu korpusam Kronštatē un Pēterhofas naftas depo.
Ir arī neapstiprināta informācija par iespējamu Krievijas Jūras spēku 15. arsenāla objektu iznīcināšanu Ļebjažjē (Kaļibr raķešu, torpēdu un mīnu depo), kā arī vairāku zemūdeņu un korvetes iznīcināšanu Kronštatē.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka tās pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca 376 Ukrainas dronus.
Lai gan nekavējoties netika ziņots par upuriem, atjaunotais uzbrukums Sanktpēterburgai ir jaunākais apkaunojošais trieciens Krievijas prezidenta Vladimira Putina centieniem attēlot konfliktu kā attālu notikumu, kas neietekmē Krievijas ikdienas dzīvi.
Ukrainas bezpilota lidaparāta trieciens trešdien, dažas stundas pirms Sanktpēterburgas Starptautiskā ekonomikas foruma atklāšanas, kas ir Putina ikgadējā investīciju izstāde, aizdedzināja naftas termināli pilsētā un trāpīja netālu esošajai jūras spēku bāzei.
Uzstājoties forumā, Putins ceturtdien paziņoja, ka Krievija pastiprinās savu pretgaisa aizsardzību, lai atvairītu nesenos Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumus, kas ir sasnieguši dziļas teritorijas viņa valstī un rada dūmus viņa dzimtajā pilsētā Sanktpēterburgā.
Putins piektdien noraidīja Zelenska priekšlikumu par tikšanos klātienē par četrus gadus ilgo konfliktu, sakot, ka neredz tajā "jēgu". Ceturtdienas vēstule, kas ir pirmais publiskais vēstījums, ko Zelenskis ir rakstījis tieši Putinam kopš Krievijas karaspēka nosūtīšanas uz Ukrainu 2022. gadā, bija plaša kritika par Krievijas līdera 26 gadus ilgo atrašanos pie varas, kā arī daži atgadīnājumi par viņa vecumu.
Tā kā frontes līnija tik tikko kustas, jo dronu bari kavē virzību uz priekšu, abas puses ir centušās iegūt priekšrocības, veicot tālas darbības triecienus.