Ar mākslīgā intelekta palīdzību atšifrēs 19. gadsimta latviešu rokrakstus
Latviešu rokrakstu manuskriptu pētniecībai un digitalizācijai izveidots pirmais atvērtais teksta atpazīšanas modelis, paziņoja Latvijas Universitātē (LU).
Tas paredzēts 19. gadsimta latviešu rokrakstu automātiskai atšifrēšanai, taču paredzēts izveidot arī 20. gadsimta latviešu rokrakstu teksta atpazīšanas modeli.
Modelis izstrādāts, izmantojot LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē glabātos Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas krājuma materiālus. Tajos ietverti folkloras pieraksti, etnogrāfiskas ziņas, valodas materiāli un citas liecības par Latvijas kultūrvēsturi.
Teksta atpazīšanas modelis trenēts ar mākslīgā intelekta palīdzību, izmantojot vairāk nekā 2600 manuskriptu lappušu un vairāk nekā 367 000 vārdu atšifrējumus.
Modelis tapis LU finansētā projektā "OPEN" sadarbībā ar universitātes struktūrvienībām un platformu "Transkribus".
Jaunais modelis platformā "Transkribus" pieejams ar nosaukumu "Latvian 19th century".