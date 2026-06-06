Likvidēts Latvijā iemīļots apavu mazumtirdzniecības uzņēmums
Likvidēts Latvijā iemīļots apavu mazumtirdzniecības uzņēmums, kas tika reģistrēts 1991. gadā.
Likvidēts apavu mazumtirdzniecības uzņēmums SIA "Euroskor Latvijā", liecina informācija "Firmas.lv".
"Euroskor Latvijā" no Uzņēmumu reģistra izslēgts 1. jūnijā.
"Euroskor Latvijā" sāka likvidācijas procesu 25. martā, pamatojoties uz 19. marta dalībnieku sapulces lēmumu.
"Euroskor Latvijā" komentārus par likvidācijas iemesliem nesniedza.
Savukārt kompānijas 2025. gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pērn "Euroskor Latvijā" pakāpeniski slēdza septiņas tirdzniecības vietas, tostarp divas Ventspilī un pa vienai Saldū, Madonā, Kuldīgā, Tukumā un Cēsīs.
2025. gada beigās "Euroskor Latvijā" mazumtirdzniecības tīklu veidoja divi "Euroskor" apavu veikali.
"Euroskor Latvijā" pērn strādāja ar 1,596 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 26,4% mazāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmuma zaudējumi pieauga par 64% un bija 334 778 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1991. gadā, un tā pamatkapitāls bija 500 000 eiro. "Euroskor Latvijā" īpašnieki bija SIA "AZ Holding", kas pieder Jānim Andersonam (75%), Ērikam Zarahovičam (20%) un Raitim Zarahovičam (5%).