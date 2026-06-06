Tukuma novadā atklāta viena no modernākajām akustisko plātņu rūpnīcām pasaulē
Ceturtdien, 28. maijā, Tukuma novadā tika atklāta uzņēmuma “Stiga RM” jaunā akustisko plātņu rūpnīca, kurā top zīmola “Sonablock” produkcija, informē pašvaldībā.
Atklāšanas pasākumā Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa sveica uzņēmuma īpašnieku un valdes priekšsēdētāju Andri Ramoliņu un uzsvēra šāda mēroga investīciju nozīmi Tukuma novada attīstībā un uzņēmējdarbības izaugsmē, kā arī piedalījās svinīgajā lentes pārgriešanā.
Pēc oficiālās daļas viesi devās ekskursijā pa jauno rūpnīcu, kur tika iepazīstināti ar modernajiem un automatizētajiem ražošanas procesiem – no koksnes apstrādes un ēveļskaidu sagatavošanas līdz pat gatavo akustisko plātņu iepakošanai.
“Stiga RM” jaunā rūpnīca ir tehnoloģiski attīstītākā šāda veida ražotne pasaulē, un tās izveidē investēti 34 miljoni eiro. Uzņēmums plāno lielāko daļu saražotās produkcijas eksportēt, stiprinot Latvijas kokrūpniecības konkurētspēju starptautiskajos tirgos.