Zelenskis Putina atteikšanos tikties raksturojis divos vārdos
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis komentējis Krievijas diktatora Vladimira Putina atteikšanos no personīgas tikšanās.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Krievijas prezidenta Vladimira Putina piektdienas paziņojumu, kurā viņš atteicās tikties ar Ukrainas līderi, lai apspriestu kara izbeigšanu, nosauca par "vāju atbildi". Valsts vadītājs šo paziņojumu sniedza vakara video uzrunā.
"Visi dzirdēja šodienas atbildi. Vāja atbilde. Viņš vienkārši nevēlas izbeigt karu," paziņoja valsts vadītājs.
Zelenskis pauda pārliecību, ka Krievijas diktatora atbilde daudziem visā pasaulē sagādāja vilšanos.
Pēc prezidenta teiktā, Putins atsakās atzīt realitāti, ka vienīgie cilvēki, kas ir ieinteresēti karā, ir viņš pats un tie, "kas no viņa izspiež naudu". Šajā sakarā Zelenskis paziņoja par nepieciešamību samazināt Krievijas resursus un palielināt spiedienu uz to. Savā video uzrunā prezidents arī paziņoja, ka SBU piektdien ir sniegusi ziņojumu par šī gada rezultātiem frontē. Turklāt ir apstiprinātas jaunas operācijas pret ienaidnieku.
Krievijas diktators Vladimirs Putins noraidījis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu piedalīties miera sarunās, kritizējot Ukrainas prezidenta komentārus par viņa vecumu.
"Es uzmetu [vēstulei] skatienu. Un šīs vēstules autors piemin manu vecumu. Daži no [pasaules līderiem] ir vecāki par mani. Vissvarīgākais ir tas, vai jūs varat pienācīgi veikt savu darbu," piektdien sacīja Krievijas līderis Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā.
Zelenskis ceturtdien nosūtīja atklātu vēstuli Putinam, aicinot viņu tikties, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu Ukrainā pašreizējā saskares līnijā, uzstājot, ka tas ir arī Putina interesēs, jo Krievijas ekonomika piedzīvo grūtības un viņa militārie zaudējumi pieaug, bet ieguvumi ir stipri nelieli.
"Pieaug nogurums - pat tiem, kas plašākajā pasaulē palīdz jums apiet sankcijas un turēt valsts ekonomiku virs ūdens. Pēc 26 gadiem pie varas vecums sāk atstāt savu iespaidu, un ar laiku nogurums no jums tikai pieaugs," rakstīja Zelenskis.