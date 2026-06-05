Nekādu miera sarunu - un nesauciet mani par vecu: Putins sniedzis atbildi uz Zelenska vēstuli
Krievijas vadonis Vladimirs Putins noraidījis Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska aicinājumu piedalīties miera sarunās, kritizējot Ukrainas prezidenta komentārus par viņa vecumu.
“Es uzmetu [vēstulei] skatienu. Un šīs vēstules autors piemin manu vecumu. Daži no [pasaules līderiem] ir vecāki par mani. Vissvarīgākais ir tas, vai jūs varat pienācīgi veikt savu darbu,” piektdien sacīja Krievijas līderis Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā.
Zelenskis ceturtdien nosūtīja atklātu vēstuli Putinam, aicinot viņu tikties, lai izbeigtu Krievijas uzsākto karu Ukrainā pašreizējā saskares līnijā, uzstājot, ka tas ir arī Putina interesēs, jo Krievijas ekonomika piedzīvo grūtības un viņa militārie zaudējumi pieaug, bet ieguvumi ir stipri nelieli.
"Pieaug nogurums - pat tiem, kas plašākajā pasaulē palīdz jums apiet sankcijas un turēt valsts ekonomiku virs ūdens. Pēc 26 gadiem pie varas vecums sāk atstāt savu iespaidu, un ar laiku nogurums no jums tikai pieaugs,” rakstīja Zelenskis.
Putins pauda, ka nekad nav noraidījis tikšanās iespējamību, taču vispirms esot jāveic atbilstošas vienošanās, pamatojoties uz to, par ko viņš pagājušajā gadā Aļaskā vienojās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Proti, Putins Trampam uzstāja, ka Ukainai ir jāatsakās no Donbasa. Kopš tā laika Kremlis ir pieprasījis Ukrainai atdot tai četrus savus reģionus, kurus Maskava ir pasludinājusi par Krievijas īpašumu, kaut arī valsts tos pilnībā nekontrolē.
“Mēs esam dzirdējuši, ka Aļaskā jums tika solīts risināt noteiktus jautājumus, kas skar Ukrainu un Eiropu. Tomēr jūs šobrīd redzat, ka šie jautājumi netiek izlemti Ankoridžā,” savā vēstulē rezumēja Zelenskis.
Savukārt Putins paziņoja, ka šobrīd vienīgi Ukraina ir ieinteresēta norunāt tikšanos, jo tā vēlas apturēt Krievijas ofensīvu. Pēc tam viņš veltīja agresorvalsts karavīriem Ukrainā sekojošus vārdus: “Turpiniet strādāt, brāļi.”
Reaģējot uz Krievijas vadoņa izteikumiem, Zelenskis piektdienas vakarā publicēja sekojošu paziņojumu: "Diemžēl Krievija atkal izvēlas karu. Viņš [Putins] vienkārši nevēlas to izbeigt." Jau ziņots, ka Ukraina Putina plaša mēroga iebrukumam Ukrainā atbild ar mērķtiecīgiem triecieniem Krievijas "naudas dzīslai" - naftas pārstrādes rūpnīcām.