"Vivi" vēršas pie aculieciniekiem un aicina atpazīt personu, kas uzbruka konduktorei
Pasažieru pārvadātājs "Vivi" aicina palīdzēt identificēt personu, kas uzbruka konduktorei, un atsaukties notikušā aculieciniekus.
Uzņēmums vēsta, ka 6. jūnijā ap pusnakti vilciena reisā Rīga (23.00) – Ķemeri (23.58) starp pieturām Sloka un Ķemeri notika uzbrukums konduktorei.
Persona, kas saistīta ar notikušo, pielietoja fizisku vardarbību pret konduktori un nolaupīja uzņēmuma īpašumā esošu somu ar naudas līdzekļiem un darba aprīkojumu. Pēc notikušā konduktore tika nogādāta ārstniecības iestādē. Citu cietušo nav.
Pēc incidenta persona izkāpa Ķemeru stacijā ap plkst. 00.05.
🚨 Aicinām palīdzēt identificēt attēlā redzamo personu un atsaukties notikušā aculieciniekus.— Vivi - Vienā vilcienā (@ViviVilciens) June 6, 2026
6. jūnijā ap pusnakti vilciena reisā Rīga (23.00) – Ķemeri (23.58) starp pieturām Sloka un Ķemeri notika uzbrukums konduktorei.
Persona, kas saistīta ar notikušo, pielietoja fizisku… pic.twitter.com/om6sgUb0ff
"Vivi" norāda, ka par notikušo ir informēta Valsts policija, un notiek izmeklēšana.
Ja atpazīstat attēlā redzamo personu vai jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par notikušo, aicinām sazināties, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma tālruni 112. Tāpat informāciju iespējams nodot arī "Vivi" Klientu apkalpošanas centram, rakstot uz vilciens@info.vivi.lv vai zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8760.
Uzņēmums būs pateicīgspar jebkuru informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot notikušā apstākļus un identificēt atbildīgo personu.