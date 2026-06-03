Trauksmes signāls Krievijas ekonomikai: Kremļa galvenā attīstības banka gatavojas masveida darbinieku atlaišanai
Krievijas Valsts attīstības banka VEB.RF (agrāk – Vņešekonombank), kas finansē Kremļa nacionālos projektus, samazina izdevumus un gatavojas atlaist darbiniekus.
Krievijas banku sektora problēmas arvien vairāk skar arī lielākās finanšu institūcijas. VEB.RF, kas pārvalda aptuveni 38 miljonu Krievijas iedzīvotāju pensiju uzkrājumus un ir viens no galvenajiem valsts investīciju instrumentiem, pāriet uz stingras taupības režīmu.
Par to Federācijas padomes sēdē paziņoja bankas vadītājs Igors Šuvalovs.
Viņš informēja, ka banka jau sākusi īstenot izmaksu samazināšanas programmu un plāno līdz 2027. gadam atlaist aptuveni 15% darbinieku. Tāpat paredzēts samazināt organizācijas budžetu.
"Mēs jau pirms desmit dienām izdevām attiecīgu rīkojumu un esam sākuši šo procesu. Šoreiz mēs samazinām darbinieku skaitu par 15% un samazinām savas organizācijas budžetu," sacīja Šuvalovs.
Viņš skaidroja, ka šādi pasākumi tiek veikti saistībā ar tā dēvēto ekonomikas "kreditēšanas atdzišanu" jeb aizdevumu izsniegšanas tempu samazināšanos, kas negatīvi ietekmē ekonomisko aktivitāti.
Jāatzīmē, ka, pēc ekspertu aplēsēm, vismaz ceturtā daļa Krievijas uzņēmumu 2025. gadā bija spiesti veikt masveida darbinieku atlaišanu.
Krievijas metalurģijas uzņēmumi pieprasījuma krituma dēļ atlaiduši aptuveni 3000 darbinieku. Savukārt zaudējumos nonākušais kravas automobiļu ražotājs "KamAZ" samazinājis darbinieku skaitu par aptuveni 2000 cilvēkiem.
VEB.RF nav pirmā Krievijas banka, kas pēdējā laikā ķērusies pie personāla samazināšanas. Tiek ziņots, ka "Sberbank" šķīrusies no aptuveni 20% darbinieku, bet vēl 13 Krievijas bankas samazinājušas personālu pat par 40%.
Šīs tendences eksperti saista ar Krievijas ekonomikas izaugsmes palēnināšanos, augstajām procentu likmēm, kreditēšanas apjomu kritumu un pieaugošo spiedienu uz uzņēmumu finanšu rādītājiem. Tas liek daudziem uzņēmumiem un finanšu iestādēm pārskatīt izdevumus un samazināt darbaspēka izmaksas.