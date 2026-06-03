Ventspils pludmales akvaparks (publicitātes foto)
Novadu ziņas
Šodien 13:13
Ventspils pludmales akvaparks 5.jūnijā uzsāks vasaras sezonu
No š.g. 5.jūnija Pludmales akvaparks uzsāks vasaras sezonu. Pludmales akvaparks no 2026. gada 5.jūnija līdz augusta beigām būs atvērts apmeklētājiem ik dienu no plkst. 11.00 līdz 21.00. Apmeklētāji akvaparkā tiek ielaisti ne vēlāk kā 1,5 stundas pirms akvaparka darba laika beigām.
Aktīvai atpūtai blakus Zilā karoga pludmalei esošais akvaparks piedāvā trīs dažādus baseinus, kuros ūdens temperatūra tiek uzturēta ap +24° C, kā arī burbuļvannas, slīdkalniņus un saunas. Mazuļus akvaparkā priecē īpaši viņiem piemērotas atrakcijas.
Pirms sezonas uzsākšanas Pludmales akvaparkā veikti nepieciešamie kosmētiskie remontdarbi. Vasaras sezonā Pludmales akvaparkā strādās 12 sezonas darbinieki, kā arī būs nodarbināti kopumā 12 jaunieši skolēnu vasaras nodarbinātības programmas ietvaros.