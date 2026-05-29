Kremlis atteicies no ekonomikas: Valsts parāda piramīda un hiperinflācija Krievijā uzņem apgriezienus
Kremlis ir atteicies no idejas samazināt tēriņus, jo karš prasa milzīgus līdzekļus. Balstoties uz pašreizējām tendencēm, Krievijas valsts budžeta deficīts līdz 2026. gada beigām pārsniegs 10 triljonus rubļu.
Neatkarīgais Krievijas ekonomists Vjačeslavs Širjajevs par to rakstīja savā blogā. Viņš norādīja, ka Kremlis ir izdarījis izvēli: izdevumu samazināšanas vietā Krievija tagad saskaras ar valsts parāda un hiperinflācijas piramīdu.
"Aizmirstas visas runas par "prioritāšu noteikšanu" (kā tika saukta budžeta sekvestrācija) un mēģinājumi ierobežot pieaugošo budžeta deficītu. Finanšu ministrija ir nolēmusi palielināt izdevumus! Pareizāk sakot, tā nav pieņēmusi lēmumu, tā ir atteikusies no to nevaldāmās izaugsmes gada pirmajos piecos mēnešos. No janvāra līdz aprīlim tie sasniedza vairāk nekā 17 triljonus rubļu. Ja prognozējam šo tendenci līdz gada beigām, tas būtu aptuveni 53 triljoni rubļu plānoto 44 triljonu rubļu vietā. 2026. gada budžeta deficīts noteikti pārsniegs neiedomājamus 10 triljonus rubļu!" Širjajevs rakstīja.
Viņš norādīja, ka valdības izdevumu pieaugumu personīgi apstiprināja Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs.
"Acīmredzot Kremlim nepietiek pat ar pusi no iepriekšējā kara budžeta. Finansiālajai stabilitātei atmeta ar roku, lai tomēr beidzot sagrābtu Mala Tokmačku," paziņoja Širjajevs.