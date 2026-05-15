Sankcijas kož arvien sāpīgāk: Krievijas ekonomika piedzīvo kritumu; arī nākotnes prognozes nav iepriecinošas
Sieviete pēta pārtikas preces zemo cenu veikalā Maskavā, 2026. gada 15. maijā.
Jauns.lv / LETA

Krievijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šī gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar to pašu laika periodu pērn sarucis par 0,2%, liecina piektdien publicētie Federālā statistikas dienesta "Rosstat" dati.

Palielinoties ekonomiskajām grūtībām, ko radījis karš pret Ukrainu un starptautiskās sankcijas, tā ir pirmā Krievijas IKP samazināšanās kopš 2023. gada.

Šonedēļ Krievijas varasiestādes samazināja savas ekonomikas izaugsmes prognozes 2026. gadam no 1,3% līdz 0,4%.

