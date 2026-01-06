Kareivīgi noskaņotais deputāts Guruļevs atzīst ka karš ir sagrāvis Krievijas ekonomiku: "Budžets neiztur savu nastu, traks deficīts"
Krievijas Valsts domes deputāts, ģenerālleitnants Andrejs Guruļevs atzina krieviem, ka karš pret Ukrainu ir iedzinis Krieviju akūtā budžeta krīzē.
Krievijas deputāts Andrejs Guruļevs, viens no skaļākajiem kara atbalstītājiem Valsts domē, neparasti atklāti atzinās par Krievijas ekonomikas patieso stāvokli. Viņš pastāstīja krieviem par akūto budžeta krīzi un ieteica negaidīt uzlabojumus, kamēr karš nebūs beidzies.
Skandalozo paziņojumu Guruļevs izteica tiešraides laikā, atbildot uz savu vēlētāju jautājumiem no Aizbaikāla novada.
Kāds sekotājs pajautāja deputātam, kad beidzot virzīsies uz priekšu jautājums par cilvēku pārvietošanu no avārijas stāvoklī esošajām mājām. Atbilde bija ļoti tieša: ne tik drīz.
"Ļaujiet man pateikt atklāti: šodien reģiona budžets vienkārši neiztur savu nastu. Mums ir traks budžeta deficīts. Mums tur saka, ka "viss ir kārtībā", "ir milzum daudz ieņēmumu". Bet paskatieties, cik liels ir deficīts! Un kļūst pilnīgi skaidrs, ka naudas vienkārši nepietiek.
Piemēram, Petrovsk-Zabaikaļska rajonā pašvaldības vadītājs visus "priecīgi" nosūtīja bezalgas atvaļinājumā, jo nebija no kā maksāt algas... Lūk, te ir galvenā problēma!
Un, sākoties "SVO (tā dēvētā "speciālā militārā operācija")", federālās programmas ārkārtas mājokļiem, atklāti sakot, ir apturētas... Teikt, ka mēs rīt visus avārijas mājokļus sakārtosim, būtu nepatiesi.
Kamēr mēs neuzelposim pēc "SVO", kamēr neradīsies kaut kādi līdzekļi, mēs šo jautājumu vispār nevarēsim virzīt uz priekšu.
Saku jums, kā ir patiesībā," teica Guruļevs.
Zīmīgi, ka deputāts ne tikai atzina akūto budžeta krīzi reģionā, bet arī saistīja to ar agresiju pret Ukrainu. Zīmīgi ir arī tas, ka šo paziņojumu sniedza tā sauktā "SVO" dedzīgākais atbalstītājs Krievijas valdībā. Jau Krievijas augstākajā līmenī sāk skanēt patiesība — ieilgušais karš pret Ukrainu nogalina Krievijas ekonomiku.