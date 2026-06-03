Wondersalā atgriežas "Holi Music Festival": galvenie viesi būs zviedru duets "Dyur"
Jau 13. jūnijā Wondersalā, Andrejsalā, norisināsies viens no krāšņākajiem vasaras sākuma notikumiem – "Holi Music Festival 2026", kas pulcēs gan Latvijas populārākos māksliniekus, gan īpašos viesus no Zviedrijas. Šogad festivāla galvenā zvaigzne būs folk techno duets "Dyur", kura unikālais skanējums apvieno Ziemeļvalstu folkloru un elektroniskās mūzikas enerģiju.
Elektroniskās mūzikas producents "Dyur" un folkmūziķis Fredijs savā dzīvajā priekšnesumā apvieno skandināvu folkmūzikas tradīcijas ar spēcīgiem tehno ritmiem. Abu mākslinieku radītā muzikālā pieredze sapludina tradicionālo ar moderno – raupjie elektronisko sintezatoru skanējumi savijas ar tradicionālā zviedru stīgu instrumenta nyckelharpa akustiskajām skaņām un harmoniskām balsīm.
Fredijs un viņa vecākais brālis Johans kopš bērnības bijuši cieši saistīti ar mūziku. Fredijs izveidojis veiksmīgu solo karjeru kā folkmūziķis un nyckelharpa spēlētājs, savukārt "Dyur" mūzikas producēšanai pievērsās vēlāk. Kādā atklāsmes brīdī viņš saprata, ka aizraušanās ar intensīvu elektronisko mūziku, smagnējiem basiem un hipnotiskiem ritmiem lieliski sader ar tradicionālo zviedru akustiskās folkmūzikas skanējumu.
Kopš 2018.gada "Dyur" rada folklore-techno mūziku, kas paredzēta atskaņošanai uz jaudīgām skaņu sistēmām dziļi Ziemeļvalstu mežos. 2024.gadā abi nolēma apvienot spēkus un šo mūziku attīstīt arī dzīvā koncertformātā. Viņu priekšnesums piedāvā svaigu skanējumu, kur ritmus, bītus un sintezatorus papildina nyckelharpa apburošās harmonijas. Kopā viņi ved klausītājus muzikālā ceļojumā cauri mežiem un kalniem, caur mūziku atklājot senos Ziemeļu stāstus.
Festivālā piedalīsies arī šā brīža aktuālākie Latvijas mūziķi: Prusax, Patrisha, Galeniex, Stirna, Sofia Avoli, Paula Dundere un Maija Rozīte. Tāpat uz festivāla skatuves atgriezīsies Prusax un Patrisha; uz Hydrat3 elektroniskās mūzikas skatuves par nebeidzamiem deju ritmiem parūpēsies starptautiski elektroniskās mūzikas DJ no Nīderlandes, Dānijas, Zviedrijas, Ibizas un Londonas, savukārt EHR party bus priecēs Latvijas top DJ.
Festivāla organizatori uzsver, ka arī šogad pasākuma programma veidota tā, lai aizraujošu pieredzi gūtu visu paaudžu apmeklētāji. Bērnus priecēs īpaši izveidotas aktivitāšu zonas, pusaudžus – dažādas izklaides un muzikālie priekšnesumi, savukārt pieaugušajiem būs iespēja baudīt daudzveidīgu koncertprogrammu un mākslinieciskus notikumus. Neizpaliks arī plaša Street Food zona, kurā būs pieejami dažādi ēdieni un dzērieni, tostarp cukurvate, burbuļtēja, saldējums un citi gardumi.
Organizatori prognozē, ka šogad festivāls pulcēs rekordlielu apmeklētāju skaitu, tostarp viesus no Zviedrijas, Igaunijas, Dānijas un Lietuvas. Tādējādi "Holi Music Festival 2026" varētu kļūt par vienu no vērienīgākajiem un krāšņākajiem vasaras sezonas notikumiem, kurā satiksies mūzika, krāsas un svētku atmosfēra.