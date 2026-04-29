Leiena: "Krievijas varasiestādes cenšas slēpt no cilvēkiem Rietumu sankciju ekonomiskās sekas!"
Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā pauda, ka Krievijas varasiestādes cenšas slēpt no cilvēkiem Rietumu sankciju ekonomiskās sekas, arvien vairāk ierobežojot internetu.
"Krievi jūtas tā, it kā viņi atkal dzīvotu aiz dzelzs priekškara, šoreiz digitālā," sacīja Leiena. Viņa norādīja, ka Krievijā pieaug inflācija un procentu likmes. Tādējādi Krievijas kara pret Ukrainu sekas "tiek apmaksātas arī no Krievijas iedzīvotāju kabatām," uzsvēra Leiena, piebilstot, ka Kremlis reaģē uz šo situāciju, "ierobežojot piekļuvi internetam un saziņas brīvību".
Kopš 2025. gada vidus Krievijā turpinās plaša mēroga interneta ierobežojumi, tostarp tiek bloķēti ziņapmaiņas pakalpojumi "WhatsApp" un "Telegram". Šomēnes tika ierobežota arī virtuālo privāto tīklu (VPN) izmantošana.
Pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība (ES) pieņēma 20. sankciju paketi pret Krieviju. Cita starpā sankcijas vērstas pret Maskavas operācijām ar kriptovalūtām un 20 Krievijas bankām.