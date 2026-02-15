Kur virzās Krievijas ekonomika? Piramīdas shēmā iezīmējas lielas problēmas
Maskavas finanšu milža pamatā ir banku noguldījumi un mobilizācija, un tas ir stabils tikai kara laikā. Kad karadarbība beigsies, Krievijai būs nauda, bet maz preču, vājāka ražošana un pārāk maz darbaspēka. Krievijas ekonomika tagad atgādina piramīdas shēmu, kas var būt stabila tikai tik ilgi, kamēr turpināsies karš.
Karš izraisīja ienākumu šoku daļai Krievijas sabiedrības. Pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā lielākā daļa Krievijas provinču gadu desmitiem bija slīgušas nabadzībā. Ieņēmumi no naftas un citu izejvielu eksporta pildīja oligarhu kabatas un zināmā mērā uzlaboja Maskavas un Sanktpēterburgas iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Taču ne Krievijas ekonomiku. Citviet valdīja nabadzība un stagnācija.
Pēc 2022. gada 24. februāra brīvprātīgā pieteikšanās militārajam dienestam ģimenēm sniedza nepieredzētu naudas injekciju. Milzīgā sākotnējā prēmija 400 000 līdz 700 000 rubļu apmērā (no 4400 līdz 7700 eiro), ko karavīri saņem pēc iesaukšanas, pārsniedz pusgada algu (vidējā mēnešalga Krievijā 2026. gada janvārī bija aptuveni 73 000 rubļu jeb 795 eiro). Gada atalgojums par kara noziegumu izdarīšanu Ukrainā tagad sasniedz 27 500 eiro - trīs reizes vairāk, nekā gadā saņem vidējais krievs. Nabadzīgākajos reģionos dalība Krievijas karā pret Ukrainu var palielināt mājsaimniecību ienākumus par 400 līdz 600 procentiem.
Potjomkina ekonomika trūcīgajiem
Protams, tik lielas summas ne vienmēr nonāk karavīra vai viņa ģimenes kabatās. Bieži vien pietiek tikai ar sākotnējo maksājumu. Ne daudziem jauniesauktajiem izdodas izdzīvot vismaz tik ilgi, lai saņemtu pirmā mēneša algu. Iesaukšanas stimuls varētu palīdzēt izskaidrot, kāpēc daži komandieri ātri sūtīja viņus nāvē, praktiski bez apmācības vai ekipējuma.
Teorētiski Krievijas varas iestādes sola aptuveni 15 miljonus rubļu (165 000 eiro) kompensācijā karavīra ģimenei viņa nāves gadījumā un vairākus miljonus par ievainojumiem, taču šī nauda var nematerializēties vispār vai arī tikt strauji samazināta, dažreiz pat par 90 procentiem. Dažreiz finansiālas kompensācijas vietā bojāgājušā ģimene saņem pārtikas pakas. Ir arī ierasts slēpt zaudējumus un pasludināt mirušos karavīrus par pazudušiem.
Jebkurā gadījumā nabadzīgākajiem krieviem pieplūda nekad iepriekš neredzētas naudas summas. Tiek lēsts, ka karā un ieroču ražošanā iesaistīto personu ienākumi var būt palielinājušies trīs līdz septiņas reizes.
Ir nauda, bet nav preču
Ko gan nabadzīgākajiem krieviem bija jādara ar šo naudu? Viņi droši vien vēlējās apmierināt savas vajadzības, kas vienmēr bija atstātas novārtā, taču nebija jau daudz ko nopirkt. Vietējā ražošana nekad nav bijusi augstā līmenī, vismaz patēriņa preču ziņā. Tas, ko Krievijā ražo, ir tehnoloģiski atpalicis un sliktas kvalitātes. Mēģinājumi atdzīvināt ražošanas nozari, piemēram, autobūves nozarē, līdz šim ir bijuši neveiksmīgi. Tiešsaistē arvien vairāk skatījumu krāj video, kuros redzamas "Lada" automašīnas, kuru metāla detaļas salūst pēc spiediena ar pirkstu. Šīs automašīnas tiek izmantotas arī kā kompensācijas bojāgājušo krievu karavīru ģimenēm.
Kopš pilna mēroga kara sākuma Krieviju varētu būt pametis viens miljons vīriešu, kas tādējādi izvairījās no mobilizācijas, un simtiem tūkstošu ir gājuši bojā frontes līnijās (pašreizējās aplēses liecina, ka Krievijas dzīvā spēka zaudējumi pārsniedz vienu miljonu, kopā skaitot gan kritušos, gan nopietni ievainotos). Valstī nav palicis daudz darbaspēka, lai kaut ko ražotu. Imports joprojām ir iespēja, taču arī tas ir problemātiski. Kara vajadzības ir lielas, bet eksporta ieņēmumi ir samazinājušies. Tāpēc patēriņa preču trūkst, un kā galvenā piegādātāja ir palikusi Ķīna.
Līdz ar to Krievijas valdībai ir tikai viena iespēja: neļaut cilvēkiem tērēt naudu, lai valsti neaizrautu potenciāla hiperinflācija. Saskaņā ar oficiālajiem datiem inflācija īslaicīgi pieauga līdz 17 procentiem, pirms to ierobežoja Centrālās bankas procentu likme, kas pārsniedza divdesmit procentus. Tā rezultātā augstais noguldījumu ienesīgums ierobežoja cilvēku patēriņu. Pašlaik likmes joprojām ir 16 procenti, bet oficiālā inflācija ir aptuveni septiņi procenti, tāpēc reālais ienesīgums ir deviņi procenti gadā.
Pastaigas pa plānu ledu
Kamēr šī shēma turpinās, bankas, iespējams, pat neņem vērā noguldījumus savās bilancēs - tās tos izmanto tikai valdības obligāciju iegādei. Tādā veidā Krievijas valdība līdz šim nav bankrotējusi un joprojām spēj uzpirkt brīvprātīgos gaļas mašīnām Ukrainas frontes līnijās un ārpus tām. Karavīru ģimenes atkal noguldīja lielāko daļu viņu algas bankā, un cikls atkārtojās.
Ja tas jums atgādina piramīdu, tas nav bez pamata. Problēma radīsies, kad shēma sāks sabrukt un bankām būs jāaptur maksājumi. Kamēr cilvēki ienes naudu, tas ir vienkārši, bet, kad viņi sāks to izņemt, situācija būs pavisam citāda. Turklāt jau ir bijuši pārtraukumi maksājumos brīvprātīgajiem, bet ne piekļuvē banku līdzekļiem - pagaidām.
Tomēr, tiklīdz mēs dzirdēsim par rindām pie banku filiālēm, tas nozīmēs, ka kara beigas ir tuvu, tāpat kā Krievijas Federācijas gals.
Potjomkina Krievijas ekonomikas izaugsme
Karam bija vēl viena interesanta ietekme uz Krievijas ekonomiku. Pēc diezgan nelielas recesijas (mīnus 1,2 procenti) iebrukuma Ukrainā sākumā turpmākajos gados sākās iespaidīga ekonomikas izaugsme - 3,6 procenti 2023. gadā un 4,3 procenti 2024. gadā. Kari var likt iekšzemes kopproduktam uz papīra izskatīties labi. Datu par 2025. gadu joprojām trūkst, līdz ar to kļūst arvien grūtāk iegūt pilnīgu ainu.
Tomēr, pat ja oficiālos rezultātus uztveram nominālvērtībā, faktiskā aina izskatās daudz sliktāka. Statistika neatspoguļojas dzīves līmenī. Tad kā mēs varam novērtēt vidējos ienākumus kara laikā? Aizsardzības izdevumi jeb drīzāk uzbrukumu izdevumi ir palielinājušies no četriem līdz septiņiem procentiem no iekšzemes kopprodukta (IKP). Citi aktīvi un izdevumi, tostarp eksporta zaudējumi un izdevumi karā ievainotajiem, veido vēl 10 procentus no IKP.
Kopumā kara rezultātā vidusmēra krievi ir piedzīvojuši ienākumu samazināšanos par aptuveni 14 procentiem gadā (aplēses svārstās no deviņiem līdz 20 procentiem). Un šīs sāpes ir sadalītas ļoti nevienmērīgi. Kā jau rakstīju, karā iesaistīto ienākumi vairākkārt pieaug. Visvairāk cieš vājākie: pensionāri, cilvēki, kas saņem invaliditātes pabalstus, un zinātnes un kultūras jomā strādājošie.
Pie kara zaudējumiem jāpieskaita ne tikai ienākumu samazināšanās, bet arī mantiskie zaudējumi. Pašlaik tie tiek lēsti septiņu procentu apmērā no kopējās vērtības (aplēses svārstās no trim līdz 12 procentiem) un pieaug ar katru Ukrainas uzbrukumu. Zaudējumi jau sasniedz aptuveni 20 procentus no gada IKP.
Lai tikai atgūtu zaudējumus, Krievijai vismaz piecus gadus pēc kara būtu jāiegulda četri procenti no sava IKP gadā, un pat tad viss atgrieztos tikai 2022. gada līmenī, vienlaikus šajā laikā darbojoties ar samazinātu pieejamo kapitālu. Ņemot vērā pašreizējo globālo sacensību tehnoloģiju jomā, ir skaidrs, ka Krievija vairs netiek uzskatīta par nopietnu spēlētāju inovāciju ziņā.
Kara beigas Ukrainā izraisīs domino efektu
Kad karadarbība būs beigusies, Krievijas ekonomika saņems triecienus no vairākām pusēm. Militārie izdevumi tiks samazināti, bet ne būtiski. Krievijas zaudējumi ir satriecoši, sākot no kuģiem un beidzot ar tankiem un lidmašīnām, turklāt postpadomju rezerves ir praktiski izsmeltas. Militāro spēju atjaunošana prasīs gadu desmitus un miljardus. Neatjaunojot savus bruņotos spēkus, Krievija neradīs būtiskus draudus un līdz ar to nespēs īstenot reģionālo politiku. Bailes no šādām perspektīvām, iespējams, jau sāk iezagties Maskavas domāšanā.
Desmitiem tūkstošu karavīru atgriešanās varētu šķist lieliska ziņa pēc darbaspēka alkstošajām nozarēm. Tomēr kara veterāni ir pieraduši pie daudz augstākām algām, nekā pēckara ekonomika viņiem varēs piedāvāt. Turklāt daudzi atgriezīsies psiholoģisku problēmu nomākti un ar vardarbības pieredzi. Pēc kara pieaugs arī nelegālo ieroču glabāšanas apjomi, kas var veicināt organizētās noziedzības attīstību. Noziedzīgās grupas, visticamāk, maksās tikpat, cik armija maksā šodien. Rūpniecības uzņēmumi to nedarīs.
Kara laikā iznīcināto anektēto teritoriju atjaunošana joprojām ir atsevišķs jautājums. Krievijai acīmredzami nav tam resursu, un, ņemot vērā to, kā tā izturas pret saviem nabadzīgākajiem reģioniem, varam sagaidīt, ka liela daļa okupēto Ukrainas teritoriju paliks drupās. Daži izņēmumi, piemēram, Mariupole, tiks izmantoti, lai demonstrētu Krievijas varenību, taču kopumā tie nav nekas cits kā mūsdienu Potjomkina ciemi - spīdoša fasāde, kas maskē pagrimumu. Tikmēr cilvēki no šiem reģioniem nepazudīs. Šī situācija var radīt pavisam cita veida problēmas.
Tam visam klāt nāk bankās uzkrāto līdzekļu jautājums. Kara beigas nozīmē zemākas procentu likmes un līdz ar to lielāku vēlmi tērēt. Tikmēr Krievijas ekonomikai nav iespēju apmierināt šo vēlmi, neskatoties uz tās stratēģiju attīstīt vietējo ražošanu.
Pašlaik lielākā daļa naudas ir iesaldēta valdības obligācijās. No vienas puses, procentu likmju saglabāšana šķiet nepieciešama, bet, no otras puses, tas jau smacē ekonomiku. Vienīgā Krievijas iespēja ir vēl viena globāla enerģētikas krīze un sankciju atcelšana. Taču, visticamāk, nenotiks ne viens, ne otrs.
Labākais risinājums Krievijas ekonomikai ir Krievijas militāra sakāve
Bez tūlītējas sankciju atcelšanas un iesaldēto aktīvu atbrīvošanas Krievija ir lemta gadiem ilgam stagflācijas periodam, ko saasina demogrāfiskās problēmas. Tās ir saasinājis pats karš: dzimstība ir zemākā kopš 20. gs. deviņdesmitajiem gadiem, miljons vislabāk izglītoto un uzņēmīgāko cilvēku ir aizbraukuši, bēgot no iesaukšanas un bezcerības, un vēl miljons, kā jau minēts iepriekš, karā ir nogalināti vai ievainoti. Tajā pašā laikā jaunākās paaudzes ir skaitliski nelielas, un pensiju un invaliditātes pabalstu slogs uz tām tikai pieaugs.
Paradoksāli, bet labākais risinājums Krievijas ekonomikai un sabiedrībai ir militāra sakāve. Tikai pašreizējā režīma sabrukums un demokratizācija var nest pārmaiņas pašiem krieviem. Bez tās Krievija ir lemta sadalīšanai un dezintegrācijai, kā arī centrālās varas vājināšanai. Valstu saraksts, kurām Krievija ir atņēmusi zemi, ir garš, ar tās pašreizējiem sabiedrotajiem augšgalā.