Dzintra Erliha (publicitātes foto)
Kultūra
Šodien 13:13
Latviešu pianiste Dzintra Erliha Ņujorkā spīd ar izcilību arī kā pedagoģe
2026.gada pavasarī Ņujorkā notika starptautiskais jauno mūziķu konkurss "Crescendo International Music Competition 2026", kurā piedalījās jaunie mūziķi no visas pasaules: Vācijas, Ķīnas, Argentīnas, Kanādas, ASV, Francijas, Somijas, Spānijas, Zviedrijas, Korejas. Šajā konkursā jaunākajā klašu grupā 1.vietu izcīnīja jaunā, talantīgā pianiste Kordēlija Džana (Cordelia Zhang), kura šobrīd apgūst klavierspēli Ņujorkas Mūzikas konservatorijā pie latviešu pianistes un pedagoģes Dzintras Erlihas.
Šī gada 30.maijā Kordēlija Džana arī uzstājās koncertā pasaulslavenajā "Carnegie Hall", ko rīkoja konkursa organizatori. Koncertā viņa atskaņoja Frederika Šopēna Valsi op.64 Nr.2.
Dzintra Erliha ir vairāku starptautisko pianistu konkursu laureāte Kanāda, Itālijā un Francijā. 2023.gadā uzstājās ar solokoncertu ievērojamā Alfrēda Korto koncertzālē Parīzē, bet 2024. gada 9. februārī sniedza solokoncertu Ņujorkas "Carnegie Hall". Kopš 2024. gada Dzintra Erliha dzīvo un strādā Ņujorkā, pasniedzot klavierspēli Ņujorkas Mūzikas konservatorijā (The New York Conservatory of Music).