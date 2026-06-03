Atpazina pēc apģērba - audžutēvs atklāj sīkākas detaļas par traģēdiju Smiltenē, kur ugunsgrēkā bojā gāja 14 gadus vecs jaunietis
Smiltenes novada ugunsgrēkā stipri apdegušā upura identitāte pagaidām vēl nav oficiāli apstiprināta, tomēr vietējais iedzīvotājs Ivars raidījumam "Degpunktā" atklāja, ka pēc drēbēm atpazinis savu 14 gadus veco audžudēlu.
Jau ziņots, ka 2026. gada 31. maijā pulksten 21.20 Smiltenes novada Brantu pagastā tika saņemta informācija par ugunsgrēku – 400 kvadrātmetru platībā dega šķūnis, kurā tika glabāti siena ruļļi. Šķūnī tie bija izvietoti vairākos stāvos tādēļ glābēji ar liesmām cīnījās vairāk nekā 20 stundas.
Upura mirstīgās atliekas tika atrastas pēc aptuveni 10 stundām zem vienas no siena kaudzēm. Kā raidījumam norāda Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne, ņemot vērā, ka līķis ir diezgan stipri apdedzis nozīmēta DNS ekspertīze.
Tomēr vietējais iedzīvotājs Ivars, ir pārliecināts, ka bojāgājušais ir viņa 14 gadus vecais audžudēls - zēnu viņš atpazinis pēc drēbēm. Ivars norāda, ka liktenīgajā vakarā viņš audžudēlam ļāvis kopā ar citiem jauniešiem nosvinēt vasaras sākumu. Zēns allaž uzvedies priekšzīmīgi, un viņa telefonā bija ieslēgta izsekošanas funkcija, lai viņa mamma zinātu, kur dēls atrodas.
"Viņam bija paredzēts, ka apmēram kilometru no mūsu mājas pie drauga viņi paliks mājās. [...] Tur gan vecāki mājās, gan viss, viss tā kā pieskatīts," norāda Ivars. Tomēr pēc kāda laika zēni sacījuši, ka dosies pastaigā un viņi aizgāja uz fermu, kur telefons uzreiz esot ticis izslēgts.
Šķūni, kopā ar Ivara audžudēlu atradās arī divi citi jaunieši - 15 gadus veca meitene un 13 gadus vecs puisis. Kompānijā bijis arī ceturtais bērns, kurš konkrētajā brīdī gājis pretī citiem draugiem. Tomēr bojāgājušā jaunieša nāves apstākļi vai tas, kā izcēlās ugunsgrēks, joprojām nav līdz galam skaidrs.
"Viņi visi esot tajā siena šķūnī lejā stāvējuši. Divi izskrien ārā, trešais vienkārši neizskrien. Un neviens neko nezina, neviens neko nav redzējis. Ja viņi kopā stāvēja. Man kaut kā neliekas kopā viss tas. Mēs vienkārši gribam uzzināt patiesību, lai kāda tā arī būtu," norāda Ivars.
Jau ziņots, ka Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un izmeklēšanā tiek vērtētas visas iespējamās notikuma versijas. Ņemot vērā, ka notikumā iesaistītas nepilngadīgas personas, kuras ir īpaši aizsargājamas, Valsts policija no plašākiem komentāriem šobrīd atturas.