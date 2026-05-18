Ukraina sistemātiski iznīcina Kremļa mītus: uzbrukums netālu no Kaspijskas atklāj Krievijas kuģu pretgaisa aizsardzības vājumu
Jaunais Ukrainas uzbrukums netālu no Kaspijskas ir kļuvis par vēl vienu triecienu Krievijas Jūras spēku reputācijai.
Naktī uz 17. maiju Ukrainas Bezpilotu sistēmu spēku vienības ("Birds of Magyar", NEMESIS, Raid, Kairos un citas) veica 186 triecienus 46 mērķiem okupētajās Krimas, Doneckas, Zaporižjas un Luhanskas apgabalu teritorijās.
Video redzams, kā Ukrainas kamikadzes drons FP-2 ar nevadāmām lidaparātu raķetēm uzbrūk Krievijas Melnās jūras flotes kuģa sakaru mezglam okupētajā Krimā.
Starp uzbrukuma mērķiem bija:
- Projekta 10410 patruļkuģis Kaspijskā
- Pretgaisa aizsardzības sistēma Tor-M2 netālu no Zahidnes (Luhanskas apgabals)
- Krievijas Melnās jūras flotes stratēģiskās komunikācijas mezgls Mirnijā (Krima)
- Degvielas vilciens Fedorivkā
- Ostas celtņi Berdjanskā
- Komandpunkti, noliktavas, virsnieku pulcēšanās vietas un telekomunikāciju torņi
Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukums Krievijas kuģim "Project 10410" netālu no Kaspijskas vēl vairāk sagrāva mītu par Krievijas Jūras spēku "neuzvaramo" spēku un atklāja Krievijas jūras pretgaisa aizsardzības vājās vietas, norāda projekta "CyberBoroshno" analītiķi.
Komentējot publicētos video ar triecieniem, eksperti pievērš uzmanību kuģa zenītartilērijas iekārtas AK-630M darbībai, kas izšāva septiņas kārtas, katrā aptuveni pa 100 šāvieniem.
Kadros redzams, kā šāviņi lido garām dronam, taču, spriežot pēc turpmākā video, neviens no tiem mērķi nesasniedza. Rezultātā drons turpināja lidojumu līdz pat pašam trieciena brīdim kuģī. Analītiķi norāda, ka "AK-630M" sistēmas munīcijas krājums sasniedz līdz 2000 šāvieniem. Vienlaikus kompleksa faktiskā precizitāte ir salīdzinoši zema, un tā darbības loģika balstās ne tik daudz uz precīzu mērķa iznīcināšanu, cik uz blīvas "uguns sienas" radīšanu pret pretkuģu raķetēm, piemēram, "Harpoon" vai "Exocet".
"Zīmīgi, ka uz kreisera "Moskva" bija uzstādītas sešas šādas iekārtas. To faktisko efektivitāti pat pret tiem mērķiem, kuru iznīcināšanai šī sistēma tika izstrādāta, visi var novērtēt pēc rezultāta: Krievijas Melnās jūras flotes flagmanis kreiseris "Moskva" nogrima 2022. gada 14. aprīlī," atgādina eksperti.
Salīdzinājumam analīzes autori min sistēmas "AK-306" darbību — tā ir vienkāršotāka "AK-630M" versija ar mazāku šaušanas ātrumu un elektrisko piedziņu. Teorētiski šāda sistēma varētu būt pat precīzāka, pateicoties labākai uguns vadībai. Tomēr kadros no mācībām "Sea Cup" Kaspijas jūrā redzams, ka pat šaujot pa lieliem nekustīgiem mērķiem, komplekss demonstrē salīdzinoši zemu precizitāti.
Salīdzinājumam tiek pieminēta arī amerikāņu sistēma "Phalanx CIWS", kas tika izstrādāta aptuveni tajā pašā laikā kā "AK-630". Autori norāda, ka amerikāņu komplekss regulāri ticis modernizēts un pielāgots jauniem draudiem, tostarp droniem un augsti manevrētspējīgiem mērķiem. "Faktiski var konstatēt, ka Krievijas virsūdens flote demonstrē vājumu un zemu pielāgošanās spēju mūsdienu izaicinājumiem."
"Lielākā daļa kuģu ir spiesti paļauties drīzāk uz veiksmi, nevis uz pašaizsardzības sistēmu reālu efektivitāti. Un pat atsevišķu mērķu veiksmīgas pārtveršanas gadījumā šādas sistēmas, visticamāk, nespētu tikt galā ar vairāku dronu vienlaicīgu uzbrukumu," secinājuši analītiķi.