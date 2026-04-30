VIDEO: Ukrainas bruņotie spēki sabojājuši Krievijas kuģus, kas atbildīgi par Krimas tilta aizsardzību
FDD patruļkuģis "Sobol" un pretsabotāžas kuģis "Gračonok" bija galvenie Krievijas okupantu līdzekļi Krimas tilta aizsardzībā, taču tagad tie ir bojāti.
30. aprīļa naktī Ukrainas Aizsardzības spēki uzbruka Krievijas militārajiem kuģiem netālu no Kerčas šauruma, kā rezultātā tika bojāti vairāki mērķi. Ukrainas Jūras spēki par to ziņoja "Facebook".
Ukrainas Jūras spēki vēsta, ka tika trāpīts Krievijas FDD patruļkuģim "Sobol" un pretdiversiju kuģim "Gračonok". Abiem tika sekmīgi trāpīts, un ienaidnieks cieta neatgriezeniskus un medicīniskus zaudējumus. Krievijas okupanti izmantoja "Sobol" un "Gračonok", lai apsargātu nelikumīgi uzcelto Kerčas tiltu un cīnītos pret diversantiem. Tie bija galvenie Krievijas okupantu kuģi Kerčas šaurumā.
Krievija nelikumīgi uzcēla Kerčas tiltu pēc Krimas aneksijas 2014. gadā. Tas ir galvenais loģistikas ceļš no Krievijas uz okupēto Krimu. Ukrainas bruņotie spēki ir vairākkārt uzbrukuši šim stratēģiskajam objektam, tostarp ar bezpilota lidaparātiem, raķetēm un jūras droniem (Šim nolūkam tika izmantoti Ukrainas jūras spēku droni "Sea Baby", kuriem tagad ir jauna versija – red. piezīme).
Krimas tiltam tapusi 6000 smaga metāla arka
Arkas garums ir 227 metri, un līdz ar tās uzsliešanu pabeigts tilta, kas savieno Krieviju ar anektēto pussalu, redzamākais posms.
Krievijas okupanti dažādos veidos cenšas stiprināt tilta aizsardzību. 2025. gadā Ukrainas Jūras spēku komandieris Oleksijs Ņežpapa paziņoja, ka Kerčas tilts, kas savieno okupēto Krimu ar Krieviju, joprojām ir Aizsardzības spēku mērķis, taču ir jāievēro "informatīvā klusēšana". Viņš teica, ka tilts ir sarežģīts mērķis, taču "nav tāda cietokšņa, ko nevarētu iznīcināt".
